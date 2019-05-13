من هو “أبو رفعة” الذي عفا عنه أمير الكويت وأصبح حديث الكويتيين على مواقع التواصل؟

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفواً أميرياً خاصاً عن المواطن سالم الدوسري المعروف بـ”أبو رفعة”، فيما شكر مغردون كويتيون صاحب “القلب الكبير” أمير البلاد بعد إصدار العفو، في أعقاب اعتذاره “الدوسري” عمّا بدر عنه.

سالم الدوسري “أبو رفعة”

فمن هو “أبو رفعة”؟؟

في نوفمبر2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة الهاتف بحق سالم الدوسري الملقب بـ “أبو رفعة” عن تهمة العيب بالذات الاميرية.

وكانت محكمة الجنايات طالبت بإلقاء القبض على المتهم سالم الدوسري الملقب بـ”أبو رفعة” وإحالته على الطب النفسي للكشف على مدى قواه العقلية، وذلك على خلفية تهمة العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة خلال مقاطع له عبر الـ “سناب شات” والذي جاء تقريرها بأنه مسؤول عن تصرفاته.

كان “أبو رفعة” أكد أمام قاضي تجديد الحبس أنه لن يعيد ما ارتكبه، وأنه كان يقوم بهذا الفعل من دون وعي، موضحاً أن هناك أشخاصاً عراقيين وليبيين هم من ورطوه بهذا الفعل، حيث يدعمونه بالمال والمسكرات فيقوم بما لا يعي فعله، لأنه بالأساس يعاني من مرض نفسي ولم يتناول الأدوية.