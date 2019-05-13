“فاتحة تعارف” مع يوسف العتيبة.. وفد إسرائيلي زار سفارة الإمارات بواشنطن وهذا ما حدث لمدة ساعة

كشف موقع قناة “تي ار تي” عربي التركية، أن السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، التقى بوفد إسرائيلي، على رأسه عضو الكنيست السابق شكيب شنان، بواشنطن.

الموقع ذكر أن الاجتماع الذي عقد في مقر سفارة أبو ظبي، استمر لمدة ساعة كاملة، بحث فيه الجانبان تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات و “إسرائيل”، ودعم مساعي التقارب في وجهة النظر بينهما.

وكتب شنان، على صفحته في “فيسبوك”، مرفقا صورة تجمعه بالعتيبة: “التقيت نهار أمس سفير الإمارات في أمريكا، يوسف العتيبة… فاتحة تعارف ولها تواصل”.

وذكرت مصادر للقناة التركية أن “شنان” والوفد المرافق له يزورون واشنطن، لإحياء ما يسمى بيوم “الذكرى” والذي يعرف بيوم حداد على قتلى جيش الاحتلال والإسرائيليين، الذين قتلوا في معارك مع عرب وفلسطينيين، بالإضافة لفعاليات مختلفة.

وتشهد الآونة الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل) على جميع الأصعدة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، من العام الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، آخذة بالتقارب، في إشارة لاجتماع بين العتيبة، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر، خلال حفل عشاء نظمه المعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي، شارك فيه السفير الإماراتي، في أكتوبر الماضي.

كما واحتفى رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمشاركة “إسرائيل” في معرض “إكسبو الدولي 2020″، والمقرر إقامته بالإمارات.