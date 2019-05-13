عادل الكلباني باع نفسه فهجره الناس.. “شاهد” مسجد المحيسن بالرياض يبدو خالياً من المصلين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، وضع الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني المقرب من النظام في موقف محرج.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مسجد “المحيسن” بالرياض خاوي على عروشه في صلاة القيام برمضان، ولا يوجد خلفه إلا صفوف قليلة بعد أن كان مسجده يعج بالمصلين قديما في رمضان.

مسجد عادل الكلباني كان يعج بالمصلين قديما أما اليوم فليس فيه سوى صفوف قليلة والمسجد الكبير فارغ



الكلباني باع نفسه فهجره الناس pic.twitter.com/G7SWxuTm6n — علماء السلطان (@HDMshk) May 12, 2019

وتوالت تعليقات النشطاء على المقطع مهاجمين عادل الكلباني، ورأى البعض أنه باع نفسه فهجره الناس.. حسب وصفهم.

وفاجأ الداعية السعودي عادل الكلباني مؤخرا متابعيه بتأييد النظام السعودي القمعي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اعتقل زملائه الدعاة والعلماء ولم ينكر عليه بكلمة بل خصص برنامج يروج فيه لرؤية ولي العهد وما وصفه بالدين الوسطي بعيدا عن التطرف والتشدد.