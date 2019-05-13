عادل الكلباني
عادل الكلباني
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عادل الكلباني باع نفسه فهجره الناس.. “شاهد” مسجد المحيسن بالرياض يبدو خالياً من المصلين

كتب خاص "وطن"
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، وضع الداعية السعودي المعروف المقرب من النظام في موقف محرج.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مسجد “” بالرياض خاوي على عروشه في صلاة القيام برمضان، ولا يوجد خلفه إلا صفوف قليلة بعد أن كان مسجده يعج بالمصلين قديما في رمضان.

وتوالت تعليقات النشطاء على المقطع مهاجمين عادل الكلباني، ورأى البعض أنه باع نفسه فهجره الناس.. حسب وصفهم.

وفاجأ الداعية السعودي عادل الكلباني مؤخرا متابعيه بتأييد النظام السعودي القمعي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اعتقل زملائه الدعاة والعلماء ولم ينكر عليه بكلمة بل خصص برنامج يروج فيه لرؤية ولي العهد وما وصفه بالدين الوسطي بعيدا عن التطرف والتشدد.

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