“شاهد” ظهرت برفقة والدها وهي تبكي بشدة.. وفاة الطفلة دانة القحطاني يُفجع السعوديين

أعلن في العاصمة السعودية، الرياض، وفاة دانة القحطاني، نجمة موقع سناب شات وشقيقة غناتي القحطاني إحدى نجوم موقع سناب شات.

وقال والد دانة القحطاني، إنها تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية.

وأوضح، في منشور له على موقع “تويتر” أن “ابنته دانة القحطاني لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى وكان القدر بوفاتها”.

#وفاة_دانه_القحطاني

Sad for this little angel💔💔 pic.twitter.com/a0tRqVGr4f

— ✨مـنـيـرة✨ (@m_aljuhail) ١٣ مايو ٢٠١٩