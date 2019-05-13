“شاهد” سياسي ليبي يصفع أنور قرقاش على الهواء مباشرة: “من أنت حتى تتكلم على ليبيا”

شن سياسي ليبي هجوما عنيفا على الإمارات ووزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بسبب الدعم الإماراتي للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر وقصف الطائرات الإماراتية لطرابلس وقتل المدنيين وتبرير “قرقاش” لذلك بزعم محاربة الإرهاب.

السياسي الليبي ظهر على شاشة فضائية منفعلا وهو يهاجم الإمارات ومؤيدي حفتر بشدة ويقول:”يقولنا جيشنا جيشنا.. هذا الجيش الذي جاء بالطائرات الإماراتية لتقصف المدنيين في طرابلس يوميا طائرات بدون بدون طيار.. من أنت حتى تسفك الدماء الليبية وترسل أسلحة وطائرات تضرب في طرابلس”

سياسي ليبي يوجه رسالة نارية لحكام الإمارات ومسؤوليها: من أنتم حتى تسفكون دماء الشعب الليبي ؟؟👇 pic.twitter.com/LwqgCJU77E — نحو الحرية (@hureyaksa) May 13, 2019

وتابع هجومه حيث ذكر أنور قرقاش بالاسم:”هل تتصور انت يا قرقاش ان تمشي هكذا بدون حساب هل تتصور أننا سننسى كل هؤلاء الشهداء والدماء المسفوكة من أنت حتى تتحدث باسم الليبيين.. شنو تكون من ليبيا”

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد برر انقلاب حفتر وهجومه البربري على طرابلس وحكومة السراج الشرعية في بداية الحرب، بقوله إن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار وحل الأزمة الليبية “التي طال أمدها”.

وكتب قرقاش عبر تغريدة نشرها في حسابه على “تويتر” ورصدتها (وطن) حينها: أتاح اتفاق أبوظبي الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير، “تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وتعرقل أي حل سياسي للأزمة”، منوها بأن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد.

وقال السراج إنه أطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في بروكسل -خلال زيارته الأسبوع الماضي- على التجاوزات الكثيرة التي ترتكبها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد السراج أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف هذه التجاوزات التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.