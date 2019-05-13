شاهد أول لقطات مصوّرة لتفجيرات ميناء الفجيرة .. إحدى السفن تعرضت لضربة قوية كادت تغرقها

أظهرت لقطات مصورة، اليوم الاثنين، واحدة من السفن الأربع التي قالت الإمارات إنها تعرضت لـ”أعمال تخريبية” في مياهها الاقتصادية.

وبثت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية تقريرا مصورا، لأول مرة، من أمام سفينة الشحن السعودية “المرزوقة”، وقالت إنها تعرضت للتخريب حين كانت في طريقها لتحميل النفط إلى أمريكا.

وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة “أرامكو” في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

من جانبها، أكدت قناة “العربية”، أن السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، هي: سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية.

وأضافت أن “سلطات الفجيرة أكدت أن الحركة في الميناء تسير بشكل طبيعي، وأن حركة دخول وخروج السفن في ميناء الفجيرة طبيعية تماما”.

إلى ذلك، تلقت السفينة النرويجية “أندريه فيكتوريا”، ضربة قوية كادت تغرقها.

#BREAKING The Norwegian ship "André Victoria", which was subjected to subversive acts in the #Fujairah against four ships near the territorial waters of the #UAE, received a powerful blow that almost led her to sank, according to a video footage obtained by Russia Today pic.twitter.com/Nl15pFt81P — EHA News (@eha_news) May 13, 2019

ويظهر في الفيديو الضربة الحساسة التي تعرضت لها أندريه فيكتوريا، حيث جاءت في أسفل الجسم الرئيسي للسفينة، وذلك وفقا لـموقع قناة “RT”.