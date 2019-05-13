“شاهد” أمير سعودي بارز أصابته الدوحة بالجنون: القطيعة مع قطر نهائية

حسم الامير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مسألة الأزمة الخليجية وإمكانية الصلح بين السعودية وقطر.

وقال بن مساعد في حلقة أمس الأحد من برنامج “مجموعة إنسان”، المذاع على فضائية “إم بي سي” السعودية، خلال شهر رمضان، أنه لا يعتقد حدوث صلح بين قطر والسعودية.

وقال: “لا أعتقد أنني كسعودي سأشعر بالصفاء أو أن الصدور سوف تشفى بعد هذه الرغبة الهائلة في إلحاق الأذى بالنسيج السعودي كله، ليس بالملك أو ولي عهده أو الأسرة الحاكمة، ولكن بكل مكونات الشعب السعودي”.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد :السياسة القطرية رمت بكل أوراقها في سبيل قطيعة نهائية .#مجموعة_انسان #عبدالرحمن_بن_مساعد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/wsEjwUTnsx — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ١٢ مايو ٢٠١٩



وأردف مستنكرا: “وصل الأمر بالقطريين أنهم عرضوا “كتالوج” لكيفية هروب الفتاة من أهلها إلى الخارج، هذا ليس له علاقة بنظام حكم”.

وأكد عبد الرحمن بن مساعد أنه في خلال الفترة الأخيرة، ومن بعد موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول، رمت السياسة القطرية بكل أوراقها في سبيل قطيعة نهائية.

وزاد في الامر أن أداء الإعلام السعودي في التعامل مع القضية ومخاطبة الخارج كان فاشلًا.

ويرى “بن مساعد” أن الإعلام السعودي كان جيد، وكذلك القنوات العربية، ولكن لم ينجح السعوديون في مخاطبة الإعلام الخارجي بشكل جيد.

وقال: “خاطبنا أنفسنا بشكل جيد وخاطبنا محيطنا بشكل أقل جودة ولكن لن نخاطب الخارج بشكل مقنع أبدأ، على الرغم من الإمكانيات التي تؤهلنا لهذا، وهذا يرجع إلى الدول المعادية لنا سبقتنا في تكوين صلات وتأثير كبير في الخارج، الأمر الذي سيستغرق مننا وقتا لإصلاح هذا الخلل”.