رغد صدام حسين تكشف حقيقة عودة والدها لحكم العراق وإعدام “شبيهه” بعد جدل واسع بمواقع التواصل

كذبت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل الأنباء المتداولة التي تزعم أن والدها حي يرزق واتصال والدها بها، وصفقة إعدام الشبيه.

وأكدت “رغد” البنت الكبرى لصدام في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وأرفقت بها صورة الخبر الكاذب أن هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقًا.

يذكر أن وسائل إعلام قد تناقلت أنباء تفيد بأن رغد صدام حسين تفجر مفاجأة مدوية قائلة فيها: أبي حي ويتصل بي يومياً وسيعود لحكم العراق.. وصفقة سرية لإعدام “ الشبيه ” .

كما ذُكِر ضمن الخبر المزعوم أن محامي صدام حسين هو الآخر ذكر أن من تم إعدامه ليس الرئيس السابق، إنما شبيهه، وتم ذلك ضمن صفقة أمريكية مع السي آي أي.

وفي 5 تشرين الثاني 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعواد حمد البندر السعدون، رئيس محكمة الثورة الملغاة.

وكانت الحرب على العراق، قد بدأت في 19 آذار 2003، وبعد أيام، وتحديدا في صباح التاسع من نيسان، وصلت القوات الأميركية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها، وأسقطت النظام، لتجر البلاد إلى أزمات قائمة إلى هذه اللحظة.