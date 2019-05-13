جمال ريان يفضح كساب العتيبي: أقسم بالله أن كل ما تقوله “افتراء وكذب وزور “

كذب الاعلامي الفلسطيني البارز، والمذيع في قناة “الجزيرة”، جمال ريان، مزاعم “المعارض” السعودي السابق كساب العتيبي، الذي اتهمه بالتحريض على السعودية.

وزعم العتيبي الذي استضافه برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية، أن ريان كان يطلب منه أن يفتح النار على السعودية و”يشد عليها”- حسب قوله- وأضاف في مزاعمه :” لأن موقفي كان ضد العمليات الاجرامية فيزعلون ويقولون لي “ليش إنت يا زلمة مش معاها يعني؟ انت معارض”.



وهنا رد ريان على كلام العتيبي المثير للجدل في تغريدة رصدتها “وطن” قائلاً :” اقسم بالله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن ما قاله هذا المدعو كساب “افتراء وكذب وزور ” فلم يحدث ان تبادلت معه أطراف الحديث هذا بالمطلق، وعند الله تجتمع الخصوم”.



اقسم بالله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن ما قاله هذا المدعو كساب "افتراء وكذب وزور " فلم يحدث ان تبادلت معه أطراف الحديث هذا بالمطلق، وعند الله تجتمع الخصوم #السعودية #قطر #الخليج https://t.co/aH8duFH3Wi — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٣ مايو ٢٠١٩

وكان ناشطون فضحوا مزاعم العتيبي، التي ساقها ضدّ دولة قطر، في برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية.

وادّعى العتيبي أنه رأى في بداية عام ٩٤ الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية، يحمل حقيبة أموال للمعارض السعودي سعد الفقيه في لندن.

لكنّ ما يفضح تناقضه وكذب مزاعمه أنه يقول في جزء آخر من البرنامج إنه لم يدخل لندن إلا أواخر عام ٩٤.