كساب العتيبي
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جمال ريان يفضح كساب العتيبي: أقسم بالله أن كل ما تقوله “افتراء وكذب وزور “

كتب خاص "وطن"
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كذب الاعلامي الفلسطيني البارز، والمذيع في قناة “”، جمال ريان، مزاعم “المعارض” السعودي السابق ، الذي اتهمه بالتحريض على .

وزعم العتيبي الذي استضافه برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية، أن ريان كان يطلب منه أن يفتح النار على السعودية و”يشد عليها”- حسب قوله- وأضاف في مزاعمه :” لأن موقفي كان ضد العمليات الاجرامية فيزعلون ويقولون لي “ليش إنت يا زلمة مش معاها يعني؟ انت معارض”.

وهنا رد ريان على كلام العتيبي المثير للجدل في تغريدة رصدتها “وطن” قائلاً :” اقسم بالله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن ما قاله هذا المدعو كساب “افتراء وكذب وزور ” فلم يحدث ان تبادلت معه أطراف الحديث هذا بالمطلق، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وكان ناشطون فضحوا مزاعم العتيبي، التي ساقها ضدّ دولة ، في برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية.

وادّعى العتيبي أنه رأى في بداية عام ٩٤ الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية، يحمل حقيبة أموال للمعارض السعودي سعد الفقيه في لندن.

لكنّ ما يفضح تناقضه وكذب مزاعمه أنه يقول في جزء آخر من البرنامج إنه لم يدخل لندن إلا أواخر عام ٩٤.

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