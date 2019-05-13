بعد أن حرم “شتم” إسرائيل.. “شاهد” داعية مصري: لا تسبوا الشيطان لأن ذلك غير جائز

أطلق الداعية المصري المقرب من النظام خالد الجندي، فتوى جديدة ضمن فتاويه المثيرة للجدل وخرج هذه المرة يقول إن سب الشيطان غير جائز وذلك عقب فتواه قبل أيام بتحريم سب إسرائيل.

“الجندي” عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إنه ورد حديث صحيح في معناه عدم سب الشيطان، لأنه يتعظم من ذلك، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله، والتعوذ من الله من شره فإنه يتقزم ويصغر حتى يصير كالذبابة، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال برنامج “لعلهم يفقهون” : في حال سبك للشيطان يشعر وكأنه فعل أمرا عظيما، ولكن يجوز لعن إبليس كما لعنه الله في القرآن الكريم.

وأوضح أنه لا يجوز الجمع في الذنب مثلما يطلق البعض على الشاذ جنسيا “لوطي” وهذا نسبة لنبي الله لوط وهذا النبي منزه عن هذا حشاه، وكذلك لا يجوز سب قوم فرعون فكان منهم الأتقياء والأنقياء والمؤمنين وكذلك امرأة فرعون، والتي ذكرها الله في القرآن الكريم في قوله: “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ”.

وكان الجندي قد أثار الجدل أيضا بعدما طالب المشاهدين بعدم سب إسرائيل.

ونهى “الجندي” المسلمين عن شتم كلمة “إسرائيل”، وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة في الإسلام.

وأوضح الجندي فكرته قائلة إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مؤكدا حالة العداء معها حتى تُعيد المسجد الأقصى في القدس.

ورغم تبريره إلا أن ناشطون هاجموه بشدة وتسائلوا عن سبب هذه الفتوى وفي هذا التوقيت تحديدا حتى وإن صحت.