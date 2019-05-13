التطبيع صار أكثر “حميمية”.. “شاهد” هذا ما سيفلعه رائد فضاء إماراتي رفقة زميلته الإسرائيلية في سبتمبر المقبل

استمرارا لمسلسل التطبيع الإماراتي مع إسرائيل والذي صار أكثر “حميمية”، كشفت مصادر رسمية إسرائيلية عن مشاركة رائد فضاء إماراتي مع رائدة فضاء إسرائيلية برحلة على متن مركبة فضاء تابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن رائدة الفضاء جيسيكا مائير ستحمل معها العلم الإسرائيلي نحو الفضاء، وإلى جانبها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وكتب الحساب الرسمي لدولة الاحتلال باللغة العربية على موقع “تويتر”: “تنطلق رائدة الفضاء جيسيكا مائير المولودة لأب إسرائيلي، حاملة العلم الإسرائيلي في مركبة الفضاء في شهر أيلول القادم، في نطاق مهام ناسا. سيكون على متن المركبة ولأول مرة من الامارات رائد الفضاء هزاع المنصوري”.



تعايش مميز في الفضاء تنطلق رائدة الفضاء جيسيكا مائير المولودة لأب اسرائيلي، حاملة العلم الإسرائيلي في مركبة الفضاء في شهر ايلول القادم، في نطاق مهام ناسا. سيكون على متن المركبة ولأول مرة من الامارات رائد الفضاء هزاع المنصوري (حقوق التصوير: ناسا) pic.twitter.com/0GdmsctTpA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١٢ مايو ٢٠١٩

ويأتي الإفصاح الإسرائيلي عن الموضوع في ظل تصاعد غير مسبوق في التطبيع بين الإمارات وإسرائيل على كافة الصعد.

وقبل أسابيع، كشفت قناة تلفزة إسرائيلية عن مشاركة سلاحي الجو الإماراتي والإسرائيلي في مناورة تدريبية مشتركة جرت مؤخرًا في اليونان.

وشارك في المناورة سلاح الجو في كل من اليونان والإمارات وإسرائيل وأمريكا وإيطاليا، وفق متابعة صحيفة الوطن الخليجية.

وأوضح مراسل القناة الثانية الإسرائيلية نير دبوري أن 80 مقاتلة و200 طيار- بينهم إماراتيون- شاركوا في مناورة اليونان.

وأضاف “من كان يصدق أن يأتي اليوم الذي يتدرب فيه طيارون إماراتيون جنبًا إلى جنب مع طياري سلاح الجو الإسرائيلي في مناورة مشتركة”.

وبثّت القناة الإسرائيلية مشاهد لطيارين ومقاتلات من الإمارات، خلال مشاركتهم في المناورة بجانب سلاح الجو الإسرائيلي.

كما دعا رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف الحبتور دول مجلس التعاون الخليجي إلى توقيع اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون معها في عديد المجالات ولاسيما الدفاع.

وقال الحبتور خلال فيديو بثه عبر صفحته في “تويتر”، إن إسرائيل متقدمة علميًا واقتصاديًا وإلكترونيًا، ولا يوجد دولة بقوتها اقتصاديًا في الوقت الحاضر”.

وأضاف “كثير من الناس لا يتقبّلون ذلك، ويمكن أن يشتموني.. هذا شيء متوقع.. تتكلمون عن قوميات ومقاومة!”.

وقال رجل الأعمال الإماراتي: “خلّي نتنياهو وجماعته يقررون الموضوع ويعملوا سلام بدل ما نتخبّى دائمًا ونكون مش واضحين”.