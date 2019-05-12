هكذا علّق رئيس لجنة الأمن القومي في إيران على تفجيرات ميناء الفجيرة الإماراتي

علّق رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشة، على وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر الأحد.

وقال في تغريدة نشرها على “تويتر”: إن تلك الإنفجارات تثبت هشاشة الأمن جنوب المياه الخليجية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت الخارجية الإماراتية بيانا قالت فيه إن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات “تخريبية” قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضافت في البيان أن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن “العمليات التخريبية” لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة نفى صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.