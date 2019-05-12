مداهمة مسلحة لمنزل معارض سعودي واعتقال أشقائه.. الاتصال انقطع مع جميع أفراد عائلته منذ يومين
أكد حساب “معتقلي الرأي” بتويتر اقتحام قوة سعودية مسلحة لشقة المعارض السعودي المقيم في الخارج محمد العتيبي واعتقال أشقائه في المملكة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن القوة الأمنية فتشت شقة عائلة العتيبي وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية وعاثوا فساداً في المنزل، وذلك بسبب نشاطه على تويتر وتغريداته التي يعبّر فيها عن رأيه.
وفي التفاصيل لفت الحساب إلى أن القوة المداهمة لمنزل”العتيبي” قامت بأخذ أشقائه للتحقيق، وقالوا لهم إن محمد “إرهابي”، كما قاموا قبل يومين بأخذ والده المسن المريض للتحقيق بعد خروجه من المسجد عقب صلاة المغرب، وأدى هذا لتدهور الوضع الصحي لوالدة محمد ونقلها إلى المستشفى.
هذا وأكد الناشط السعودي محمد العتيبي انقطاع الاتصالات مع والدته ووالده وأخوته وجميع أفراد عائلته منذ يومين، ولم تصله أية معلومة عن وضعهما الصحي.
وهو ما أثار قلقه بحسب ما نقل “معتقلي الرأي” من احتمال تعرض أحدهم للاعتقال التعسفي، وقد جاءت هذه المداهمة بعد وصول عدة رسائل تهديد من حسابات مجهولة له.
وشدد حساب معتقلي الرأي الحقوقي على أن ما جرى مع عائلة الناشط محمد العتيبي الموجودة في المملكة ومداهمة بيته هناك واستدعاء أفراد عائلته للتحقيق انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.