لهذا السبب لم يُطلق سراح الروسية المتورطة في قضية اختلاسات الموانئ بالكويت

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن قضية اختلاسات الموانئ، المتورطة فيها الروسية ماريا لازاريفا وآخرون، لم يُطلَق سراح المتهمين بها حتى الآن؛ لعدم دفع الكفالة المقدَّرة بـ 60 مليون دينار.

وقال مصدر متابع لصحيفة “القبس”: إن متهماً واحداً فقط دفع الكفالة المحدّدة له، وهي مبلغ مليون دينار، أما البقية فحتى الآن في السجن.

وأكد أن هناك كتاباً قُدِّم لمحكمة الاستئناف التي أبطلت حكم أول درجة، وأخلت سبيلهم، بشرط دفع الكفالة المشار إليها، مع منعهم من السفر، لحين محاكمتهم مجدّداً، حيث طلب بعض المتهمين، من خلال الكتاب، تخفيض مبلغ الكفالة، ليتسنى لهم الخروج من السجن، موضحين أن المبلغ المشروط ضخم جدّاً.

وأكد مصدر قانوني أن الكفالة التي حدّدتها المحكمة مخصّصة لخروج المتهمين من السجن مؤقتاً، موضحا أنها لا تعتبر حكماً قضائياً، وتعود في حال تبرئة المتهمين، في حين لو غُرِّموا المبلغ ذاته من قبل المحكمة، فإنها تبقى مُصادَرة.