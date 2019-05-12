كان على متنها مسؤولون عُمانيون .. القصة الكاملة لمنع السعودية هبوط طائرة عمانية

أفادت تقارير إخبارية، أن السلطات السعودية رفضت دخول طائرة تابعة لطيران “السلام” العماني، لأجواء المملكة مساء السبت “11 مايو/ أيار”، واضطرت للعودة مجدداً الى العاصمة مسقط، حيث كانت متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.

وكان على متن الطائرة طاقمها و155 راكباً، 6 منهم شخصيات مهمة حيث كانوا في طريقهم لأداء العمرة في مكة.وفق ما ذكر موقع “إندبندنت عربية”

وعن السبب الذي رفضت الطائرة من أجله، فقال إنه يعود “لخطأ إداري” وهو عدم تجديد الشركة رخصة التشغيل لدى السعودية، ولهذا السبب لا يمكن للطائرة الدخول عبر الأجواء السعودية والهبوط في مطاراتها.

وذكر المصدر أنه رغم تدخل القنصل العماني، لدخول الطائرة فإن “الطيران المدني في السعودية تحكمه قوانين وأنظمة لا يمكن التساهل بها فيما يخص دخول الطائرات عبر الأجواء السعودية”. وهذا ما دعا ركاب الطائرة إلى النزول في مطار مسقط والعودة اليوم عبر طائرة تابعة للخطوط العمانية.

من جهته، أوضح الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام، أن الرحلة كانت مجدولة وأقلعت في توقيتها المحدد إلا أنها عادت إلى السلطنة بسبب بيانات قديمة لبعض المسافرين تعود إلى 2018 حيث طلبت السلطات السعودية توفيرها لكن طيران السلام لم يتمكن من توفيرها في ذلك الوقت لأن الأمر يتطلب وقتا كبيرا.

وأكد الرئيس التنفيذي بأنه فور عودة الرحلة إلى السلطنة تم التواصل مع المسؤولين في السلطنة وكذلك في المملكة العربية السعودية وتم إيضاح الأمر، فحُلت المشكلة، وغادرت الرحلة المجدولة اليوم إلى المملكة في توقيتها وعادت دون حدوث أي مشكلة.وفق موقع “أثير”

وعن الشخصيات الاعتبارية الموجودة في الرحلة أجاب الكابتن بأن هناك مسؤولين عمانيين كانوا متوجهين إلى العمرة نافيًا أن يكون ما حصل يتعلق بهم، مؤكدًا بأن الموضوع كان يتعلق فقط ببيانات قديمة لبعض المسافرين.