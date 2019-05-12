“شاهد” ماذا قدّم محبّو صدام حسين في سلطنة عمان عن روحه في شهر رمضان

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطعا مصورا أظهر توزيع وجبات إفطار رمضانية باسم والدها في سلطنة عمان.

المقطع الذي نشرته “رغد” على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) يظهر شخص يستعرض مكونات وجبات الإفطار من عصائر وتمر، وعليها ملصقات تحمل اسم الرئيس العراقي الراحل.

https://www.facebook.com/Raghadsaddam.official/videos/588538061650427/?v=588538061650427

وكتب على الملصق: “في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان”.

وأضاف المتحدث بالفيديو وهو يستعرض مكونات الوجبة: “الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.”.

وقوبل المقطع بتفاعل كبير من متابعي حساب رغد صدام حسين على “فيس بوك”، الذين ترحموا على الرئيس العراقي الراحل فيما وصفه بعضهم في تعليقاته بـ”صقر العرب”.