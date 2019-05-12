صدام حسين
Videoالهدهد

“شاهد” ماذا قدّم محبّو صدام حسين في سلطنة عمان عن روحه في شهر رمضان

كتب وطن
0

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل ، مقطعا مصورا أظهر توزيع وجبات إفطار رمضانية باسم والدها في .

المقطع الذي نشرته “رغد” على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) يظهر شخص يستعرض مكونات وجبات الإفطار من عصائر وتمر، وعليها ملصقات تحمل اسم الرئيس العراقي الراحل.

https://www.facebook.com/Raghadsaddam.official/videos/588538061650427/?v=588538061650427

وكتب على الملصق: “في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان”.

وأضاف المتحدث بالفيديو وهو يستعرض مكونات الوجبة: “الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.”.

وقوبل المقطع بتفاعل كبير من متابعي حساب رغد صدام حسين على “فيس بوك”، الذين ترحموا على الرئيس العراقي الراحل فيما وصفه بعضهم في تعليقاته بـ”صقر العرب”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حساب إخباري سعودي شهير يسخر من سلطنة عُمان وجيشها بفيديو من الأردن .. وردود غاضبة

تقارير

كان على متنها مسؤولون عُمانيون .. القصة الكاملة لمنع السعودية هبوط طائرة عمانية

حياتنا

غضب كبير لفنانة عُمانية من المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الاحمدي”…

الهدهد

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا .. ما الذي تقوم به “مافيات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.