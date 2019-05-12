“شاهد” الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرفع التهاني والتبريكات لأمير قطر والشيخة موزا.. وجمال ريان يُحرجه

أعاد الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، نشر مداخلة هاتفية قديمة للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، فضحت تبدل مواقفه وانقلابه على نفسه عقب الأزمة مع قطر.

“بن مساعد” وفي الفيديو المنشور ظهر يشيد بقطر وأميرها ويرفع التهاني والتبريكات للشيخ تميم والشيخة موزا والقيادة القطرية بعد الفوز باستضافة كاس العالم 2022.

كما أشاد بمستوى التحضر والرقي في قطر وظهور المسؤولين بصورة مشرفة للخليج كله.. حسب وصفه.

وعلق “ريان” على تناقض الأمير السعودي ساخرا بقوله:”الامير عبد الرحمن بن مساعد بن رأيان ، هكذا تتبدل المواقف والأهداف، وإلا فلا”

وسبق أن هاجم “ريان” الأمير السعودي المتقلب لذات الأمر وقال في تغريدة له إن “الأمير عبدالرحمن بن مساعد مدح وأثنى عاليا على قطر، عندما فازت بتنظيم كأس العالم… والآن لم يبق من شر إلا وذكره ضد قطر، حتى أصبح اسمه الجديد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رأيان”.