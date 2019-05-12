حساب إخباري سعودي شهير يسخر من سلطنة عُمان وجيشها بفيديو من الأردن .. وردود غاضبة

نشر حساب إخباري سعودي بموقع تويتر، مقطعا مصورا لجندي يفشل في إطلاق التنبيه لأذان المغرب عبر مدفع الإفطار زاعما أن الفيديو لجندي بالجيش السلطاني العُماني.

حساب “عاجل السعودية” الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، نشر الفيديو في تغريدة رصدتها (وطن) وعلق ساخرا :”الجيش العُماني يفشل بإطلاق مدفع رمضان”.

وتسبب المقطع في هجوم عنيف على الحساب السعودي لسخريته من الجيش العماني، كما أوضح ناشطون أن المقطع بالأساس لا يخص الجيش العُماني وهو لجندي بالقوات المسلحة الأردنية.

من جانبه علق حساب عُماني شهير يغرد تحت اسم “الشاهين” على إساءة الحساب السعودي المتعمدة للسلطنة رغم أن الفيديو مفبرك” بقوله:”منذ أيام المنجنيق والجيش العماني لم يطلق طلقة خارج مرماها أو ترك هدفاً دون تدميره حملنا مدافعنا على سفننا وحمينا بها أرضكم وعرضكم يا أشقائنا بالسعودية”.

منذ أيام المنجنيق

والجيش العماني لم يطلق طلقة خارج مرماها

أو ترك هدفاً دون تدميره

حملنا مدافعنا على سفننا وحمينا بها أرضكم وعرضكم يا أشقائنا بالسعودية

المقطع للجيش العربي الأردني الشقيق وهو أكبر من أن يستهزيء به جيش مثل جيشكم لم تصب مدفعيته في تاريخه الا الأهداف الصديقة https://t.co/NlZB69Dpf3 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 12, 2019

وتابع:”المقطع للجيش العربي الأردني الشقيق وهو أكبر من أن يستهزيء به جيش مثل جيشكم لم تصب مدفعيته في تاريخه الا الأهداف الصديقة”.

من جانبه، علق السياسي العُماني المعروف إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى الشورى السابق على الفيديو بالقول: “بهذا الخبر الكاذب اسقطتم ما تبقى من ورقة التوت عن منصتكم،فبئسآ لكم !!!.”.

بهذا الخبر الكاذب اسقطتم ما تبقى من ورقة التوت عن منصتكم،فبئسآ لكم !!!.#اسحاق_السيابي https://t.co/gp04aq1paC — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) May 12, 2019

ومنذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة، تنشط حسابات موالية له مع كتاب ومغردين معروفين في مهاجمة سلطنة عمان والكويت تحديدا وشيطنتهم عبر حزمة من الأكاذيب والافتراءات لموقفهم من حصار قطر ورفضهم المخطط السعودي ـ الإماراتي بالمنطقة.





