ابن زايد “استولى” على ألبان المراعي السعودية في صفقة سرية

كشفت مصادر، الأحد، عن استيلاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بشكل كامل على مجموعة ألبان المراعي السعودية في صفقة سرية.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الشركة السعودية بدأت الان تدار من قبل مجموعة شركاء منهم بن حموده الظاهري والبادي الظاهري من اقرب المقربين اقتصاديا” لمحمد بن زايد “.



مصادر خاصه جدا”…

محمد بن زايد استولى فعليا”وبشكل كامل على

مجموعة البان المراعي السعوديه في صفقه سريه وحاليا” تدار من قبل مجموعة شركاء

منهم بن حموده الظاهري والبادي الظاهري

من اقرب المقربين اقتصاديا” لمحمد بن زايد

من يريد ان يصدق المعلومه شكرا”له ومن لايريد فليس ملزم بذلك..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) ١٢ مايو ٢٠١٩

وأثارت العلاقة التي تجمع ولي عهد الإمارات وولي العهد السعودي، جدلاً واسعاً على مدار السنوات الماضية،

وقالت تقارير إعلامية غربية إن ابن سلمان “يحتاج” ابن زايد في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن كل الشركات العالمية التي تدخل السعودية، من شركة ماكنزي إلى البنوك، كلها تدار من دبي.

ولفتت التقارير إلى أن دبي مركز سيطرة للاقتصاد السعودي، ولا يوجد شركة عالمية تريد أن تأتي بجميع موظفيها إلى الرياض.