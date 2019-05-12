أسعد أبو خليل يلجم مدير “إم بي سي” بعد تطبيله لحاكم دبي: التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين

نشر الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي” السعودية، صوره من داخل مستشفى “برجيل” بإمارة دبي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.
“جابر” وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر نشر صورته بعد إجراء العملية وقال إنها كانت عملية جراحية مهمة، وأن بعض الأصدقاء نصحوه أن يخضع لها في أوروبا أو بيروت، لكنه أصر على أن يبقى في دبي.
ووجه مدير “إم بي سي” الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي، وكذلك لحاكم دبي محمد بن راشد.
إلا أن الكاتب والباحث السياسي والدكتور الجامعي البروفسور أسعد أبو خليل، رأى أن إقحام اسم محمد بن راشد داخل هذه التغريدة ما هو إلا “تطبيل” من الإعلامي اللبناني لحاكم دبي.
وهاجمه بقوله:”أقول لكم ولكنّ دائماً أن التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين.”
وتابع مستنكرا :”أفهم أنكَ تريد أن تمدحَ المستوى الطبّي والتمريضي في دبيّ-وهذا حسنٌ-لكن لماذا تضيف هاشتاغ للحاكم في التغريدة؟”