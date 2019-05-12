أسعد أبو خليل يلجم مدير “إم بي سي” بعد تطبيله لحاكم دبي: التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين

نشر الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي” السعودية، صوره من داخل مستشفى “برجيل” بإمارة دبي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

“جابر” وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر نشر صورته بعد إجراء العملية وقال إنها كانت عملية جراحية مهمة، وأن بعض الأصدقاء نصحوه أن يخضع لها في أوروبا أو بيروت، لكنه أصر على أن يبقى في دبي.

اجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي و الحمدلله نجحت. للتنويه: لم ارى في حياتي احترافية و عناية و حرص على التفاصيل كما رأيت في @BurjeelDubai @HHShkMohd @DXBMediaOffice pic.twitter.com/4hGrEuSNp8 — Ali Jaber (@alimouinjaber) May 11, 2019

ووجه مدير “إم بي سي” الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي، وكذلك لحاكم دبي محمد بن راشد.

إلا أن الكاتب والباحث السياسي والدكتور الجامعي البروفسور أسعد أبو خليل، رأى أن إقحام اسم محمد بن راشد داخل هذه التغريدة ما هو إلا “تطبيل” من الإعلامي اللبناني لحاكم دبي.

وهاجمه بقوله:”أقول لكم ولكنّ دائماً أن التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين.”

أقول لكم ولكنّ دائماً أن التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين. أفهم أنكَ تريد أن تمدحَ المستوى الطبّي والتمريضي في دبيّ-وهذا حسنٌ-لكن لماذا تضيف هاشتاغ للحاكم في التغريدة؟ https://t.co/ZAmqpjkYGk — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) May 12, 2019

وتابع مستنكرا :”أفهم أنكَ تريد أن تمدحَ المستوى الطبّي والتمريضي في دبيّ-وهذا حسنٌ-لكن لماذا تضيف هاشتاغ للحاكم في التغريدة؟”