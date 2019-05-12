علي جابر
Imageالهدهد

أسعد أبو خليل يلجم مدير “إم بي سي” بعد تطبيله لحاكم دبي: التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين

كتب خاص "وطن"
0

نشر الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي” ، صوره من داخل “برجيل” بإمارة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

“جابر” وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر نشر صورته بعد إجراء العملية وقال إنها كانت عملية جراحية مهمة، وأن بعض الأصدقاء نصحوه أن يخضع لها في أوروبا أو بيروت، لكنه أصر على أن يبقى في دبي.

ووجه مدير “إم بي سي” الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي، وكذلك لحاكم دبي محمد بن راشد.

إلا أن الكاتب والباحث السياسي والدكتور الجامعي البروفسور أسعد أبو خليل، رأى أن إقحام اسم محمد بن راشد داخل هذه التغريدة ما هو إلا “تطبيل” من الإعلامي اللبناني لحاكم دبي.

وهاجمه بقوله:”أقول لكم ولكنّ دائماً أن التملّق والسجود مهارة لا يتقنها أكثر من اللبنانيّين.”

وتابع مستنكرا :”أفهم أنكَ تريد أن تمدحَ المستوى الطبّي والتمريضي في دبيّ-وهذا حسنٌ-لكن لماذا تضيف هاشتاغ للحاكم في التغريدة؟”

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أكاديمي إماراتي: صمت دبي على “صبيانية” أبوظبي وراء الانهيار الكارثي…

تقارير

كارثة تضرب دبي .. عقارات الكويتيين في الإمارة تفقد 30% من قيمتها وشركات تبدأ…

الهدهد

أزمة تضرب “طيران الإمارات”.. انخفاض كارثي في الارباح والشركة تتحدث عن سنة…

حياتنا

وجدوها نصف عارية في غرفة النوم .. هكذا حطّم شخص في دبي رأس صديقته حتى الموت بعد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.