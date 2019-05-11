موسى أبو مرزوق يفتح النار على صحيفة “مكة” السعودية بعد تقرير الـ “40 إرهابيا”

شن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، هجوما عنيفا على صحيفة “مكة” السعودية، بعد تقرير نشرته عن قائمة ضمت 40 شخصا ووصفتهم بالإرهابيين والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الفلسطينية، وقائدها عبدالعزيز الرنتيسي، إضافة لعدد كبير من العلماء والمفكرين، غالبيتهم فارق الحياة.

وقال “أبومرزوق” في تغريدات له على تويتر رصدتها (وطن) إن الصحيفة هدفها التحريض لتعميم هذا التصنيف البائس وفي دفاع غير مباشر عما هو شائع في الغرب أن القاعدة وداعش هم نتاج المدرسة الوهابية.

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1- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ما كتبته إحدى الصحفيات في صحيفة مكة قائمة بأربعين إرهابياً من الإخوان المسلمين كما يدعون في تحريض لتعميم هذا التصنيف البائس وفي دفاع غير مباشر عما هو شائع في الغرب أن القاعدة وداعش هم نتاج المدرسة الوهابية — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) May 11, 2019

وتابع موضحا:”مما جعل الغرب وإسرائيل يتخذون موقفاً مؤسفاً من المناهج التعليمية في عددمن الدول العربية، وممارسة ضغوط غير عادية ومنها إجراءات قانونية خاصة بعد حادث مركز التجارة العالمي واليوم يظن البعض بأن إتهام الاخوان أو حماس أو الجهاد ينفي التهمة الأولى ويعزز موقفهم في الصراع غير المفهوم وغير المبرر لعدائهم للإخوان وللمقاومة”

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2- مما جعل الغرب وإسرائيل يتخذون موقفاً مؤسفاً من المناهج التعليمية في عددمن الدول العربية،

وممارسة ضغوط غير عادية ومنها إجراءات قانونية خاصة بعد حادث مركز النجارة العالمي واليوم يظن البعض بأن إتهام الاخوان أو حماس أو الجهاد ينفي التهمة الأولى — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) May 11, 2019

واختتم عضو المكتب السياسي لـ حماس تغريداته بالقول:”سابقاً ضغطت بعض الدول العربية على بريطانيا لتجريم هؤلاء وبرأهم تقرير رسمي بريطاني خاص حول موضوع الإخوان، والخلط المغلوط لهذه الأسماء وتحت عنوان واحد ليس فيه شرف الخصومة ويكرس سوء المقصد.”

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ويعزز موقفهم في الصراع غير المفهوم وغير المبرر لعدائهم للإخوان وللمقاومة



3- وسابقاً ضغطت بعض الدول العربية على بريطانيا لتجريم هؤلاء وبرأهم تقرير رسمي بريطاني خاص حول موضوع الإخوان.

والخلط المغلوط لهذه الأسماء وتحت عنوان واحد ليس فيه شرف الخصومة ويكرس سوء المقصد. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) May 11, 2019

وحذفت صحيفة مكة السعودية، تقريرا نشرته عن قائمة ضمت 40 شخصا ووصفتهم بالإرهابيين والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين مؤسسة حركة المقاومة الفلسطينية، وقائدها عبدالعزيز الرنتيسي، إضافة لعدد كبير من العلماء والمفكرين، غالبيتهم فارق الحياة.

وبعد ساعات من نشر الخبر، أزالت الصحيفة تقريرها من موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي عبر “تويتر”.

ولم تعلق الصحيفة على دافع حذف الخبر الذي أثار سخطا واسعا ضد الصحيفة المثيرة للجدل.

وكانت صحيفة “مكة” نقلت عن موقع “CEP”، قوله إن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات “الإرهابية” العنيفة، مثل القاعدة وتنظيم الدولة والنصرة وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928، ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

ويرى مراقبون أن حذف الخبر من صحيفة مكة جاء بتوجيهات عليا ويعكس رفض الجهات السعودية التصنيف الذي أورده الموقع الأجنبي الذي استندت إليه الصحيفة في كيل التهم لكبار العلماء والمفكرين غالبية بعضهم قد فارقوا الحياة .

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الاستهجان والاستنكار لما قامت الصحيفة السعودية بنشره.