ملك “جزيرة الرتويت” تسبب في هجوم كبير على ملكة بريطانيا.. وهذا ما حدث بحديقة المقر الملكي

تسبب ظهور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في سباق دولي للخيل ببريطانيا في غضب واسع وانتقادات للملكة عقب توجيهها دعوة لـ”آل خليفة” لحضور هذا السباق.

صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت أن دعوة الملكة لحمد بن عيسى لحضور سباق دولي للفروسية خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، استدعت احتجاجات من ناشطين حقوقيين، بينهم ناشطون من البحرين يقيمون في بريطانيا، يتهمون سلطات بلادهم باضطهاد المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان.

وحضر ملك البحرين رفقة ملكة بريطانيا أمس الجمعة في مضمار سباق القدرة بحديقة قلعة ويندسور الكبرى، وهي المقر الملكي في بريطانيا، وشاهدا معا مسابقات مهرجان ويندسور الملكي الدولي للفروسية

وأعلن علي مشيمع، نجل المعارض البحريني البارز المسجون حسن مشيمع، في رسالة وجهها إلى الصحيفة، نيته التظاهر أمام مكان انعقاد المهرجان، للفت اهتمام الرأي العام إلى الموضوع.

وكتب أنه فيما يُستقبل ملك البحرين في بريطانيا بكل حفاوة فإن والده المسن والمريض يقبع في السجن في البحرين وممنوع من العلاج.

كما أدانت الاستقبال منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” وقال أندرو سميث إن زيارة ملك البحرين “عار أخلاقي” وأنه كان على بريطانيا دعم المدافعين عن حقوق الانسان مثل مشيمع “وليس التعامل مع النظام الي يمنع حقوقه الأساسية”.

وأدان الاستقبال كذلك “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، ومقره في لندن.

وذكرت الغارديان أن ملك البحرين يحضر بصفة منتظمة سباق الخيل في قلعة “ويندسور”، وأنه شوهد وهو يتبادل الضحكات مع ملك بريطانيا، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الأمير أندرو دوق يورك.

وقالت الصحيفة إن العائلتين المالكتين تتبادلان الأحصنة كهدايا.