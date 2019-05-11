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مكونة من 8 أفراد.. تفاصيل تصفية أمن الدولة السعودي “خلية إرهابية” في حي سنابس ببلدة تاروت بالقطيف

كتب وطن
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كشف جهاز أمن الدولة تفاصيل العملية الأمنية التي نفّذها اليوم في ببلدة بمحافظة القطيف شرق ، وأعلن تصفية ما قال إنها خلية “إرهابية” مكونة من 8 أفراد.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن الخلية تم تشكيلها حديثا وكانت تخطط للقيام بعمليات “إرهابية” تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وأوضح أنه  التحريات وإجراءات الاستدلال مكنت من تحديد شقة سكنية، اتخذتها عناصر تلك الخلية “وكرا”لهم ومنطلقا لأنشطتهم “الإجرامية”.

وفي ضوء تلك المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع. بحسب المتحدث الرسمي

وأسفرت الإشتباكات عن مقتل أفراد “الخلية الإرهابية” وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى .

وكانت “وطن” تابعت العملية منذ بدايتها، ورصدت عدة مقاطع مصوّرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، تُظهر اشتباكاتٍ عنيفة بين الأمن السعودي ومسلحين في الحيّ المذكور.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر على تصفية وزارة الداخلية السعودية أربعة أشخاص قالت إنهم حاولوا تنفيذ هجومٍ على مركز مباحث محافظة الزلفي. وتبنى تنظيم داعش القتلى الأربعة.

وفي تعليقه على العملية الأمنية في القطيف، قال المحامي المعروف وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، إن “استهداف الشيعة متواصل منذ وصول للحكم وهذا يكون قنبلة موقوتة ستنفجر يوما، سواء واصلت حماية الأسرة الحاكمة أو رفعت يدها وهو متوقع خاصة من ترامب”.

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