مفكر إسلامي يطعن بأحكام الشريعة: إجبار الرجل على خلع “لباسه الداخلي” أثناء الإحرام “تنطع” من الفقهاء

عاد المفكر الإسلامي المصري أحمد عبده ماهر، لإثارة الجدل مجددا بتغريداته التي يطعن فيها في أحكام الإسلام وثوابته ودائما ما تقابل بهجوم شرس من قبل النشطاء.

هذه المرة وبعد تشكيكه في شهر رمضان الكريم قبل أيام، وزعمه أن ما سيتم صيامه بعد أيام ليس هو “شهر رمضان”، خرج “ماهر” ليطعن في أحكام الشريعة ويستنكر أحكام اللبس للنساء والرجال أثناء الإحرام.

ماهر وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) رفض إجماع العلماء بشأن تجرد الرجل من ملابسه الداخلية أثناء الإحرام إلا لضرورة بقوله:”يمنع الفقهاء لباس المخيط للرجال في لباس الإحرام بينما هو مصرح به للإناث ومصرح أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء في الحج ومناسكه.”

يمنع الفقهاء لباس المخيط للرجال في لباس الإحرام بينما هو مصرح به للإناث ومصرح أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء في الحج ومناسكه..

فلماذا يمنعون الرجال من ارتداء الغيار الداخلي السفلي [اللباس] رغم أنه لن يظهر ولن يكون محل تمايز بين الحجيج..أراه صورة من صور التنطع وانعدام الموضوعية. — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) May 10, 2019

وتابع:”فلماذا يمنعون الرجال من ارتداء الغيار الداخلي السفلي [اللباس] رغم أنه لن يظهر ولن يكون محل تمايز بين الحجيج..أراه صورة من صور التنطع وانعدام الموضوعية.”

وأثارت تغريدة المفكر الإسلامي المثير للجدل جدلا واسعا بين متابعيه، وهاجمه أحدهم قائلا:”يا استاذ احمد هذه احكام فقهية أنزلها الله؛ لا يجوز أن نرفضها لانها لاتتناسب مع مزاجنا”

يا استاذ احمد هذه احكام فقهية أنزلها الله ؛ لا يجوز أن نرفضها لانها لاتتناسب مع مزاجنا



هل هذا الحكم الفقهي يخالف العقل؟! هل يخالف الضمير والوجدان؟! هل يخالف جوهر الدين والشريعة؟؟؟ — أحمد – بوزيد (@hawabahri79) May 11, 2019

وتابع موضحا:”هل هذا الحكم الفقهي يخالف العقل؟! هل يخالف الضمير والوجدان؟! هل يخالف جوهر الدين والشريعة؟؟”

وسخر منه آخر:”بتكبر وتخرف”

بتكبر وتخرف — طارق الحفناوى (@tareksaied84984) May 11, 2019

وقبل أيام فجر المستشار القانوني المصري، والمفكر الإسلامي كما يطلق على نفسه، أحمد عبده ماهر، جدلاً واسعاً بعد تشكيكه في شهر رمضان الكريم وزعمه أن ما سيتم صيامه بعد أيام ليس هو “شهر رمضان”.

ودون “ماهر” في تغريدة له على حسابه بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه.. لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئ.”

وتابع مزاعمه بالطعن في الخليفة عمر بن الخطاب “الفاروق”: “فهل تظنون بأن النبي أخطأ وكذلك أبو بكر من بعده بينما علم بن الخطاب من القرآن ما لم يعلمه النبي ولا أبو بكر.”

وزعم عبده أيضًا أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته.