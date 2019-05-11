كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
حياتنا

كيم كارداشيان تحصل على طفلها الرابع من رحم أم بديلة .. اعرف ماذا قالت عنه!

كتب وطن
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أعلنت نجمة تلفزيون الواقع ، عن مولد طفلها الرابع من خلال أم بديلة، وقالت لمتابعيها على “تويتر”:”لقد وصل، وهو رائع”.

وأضافت “يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاغو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن شبهها تماما”.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاجو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا.

ولم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد.

وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.

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