شقيق أمير قطر يغرد تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية للحصار: “أرادوه نقمة فأصبح بفضل الله نعمة”
غرد الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معلقا على الأوضاع الحالية في قطر تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية للحصار الجائر الذي فرضته 4 دول تتزعمها الإمارات والسعودية على الدوحة في يونيو 2017.
وقال الشيخ خليفة في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن):”أرادوا الحصار نقمة ، فأصبح بفضل الله نعمة”
وعدد شقيق أمير قطر الإنجازات التي حققتها بلاده على مدار العامين الماضيين.
كما نشر مقطع فيديو لعملية إطلاق القمر الصناعي “سهيل 2” نحو الفضاء.
وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الأزمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.