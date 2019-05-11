“شاهد” وافد لبناني في السعودية جرى فصله من عمله يهاجم “منشار” ابن سلمان ويثير غضب “الذباب”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لمواطن لبناني عمل في السعودية لمدة 8 سنوات، واستنفر ذباب ابن سلمان ضده بسبب هجومه على السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب فصله تعسفيا من عمله.

وظهر الوافد اللبناني في الفيديو وهو يتحدث عن أن شركة مقاولات في مدينة الرياض فصلته من عمله ضمن 40 موظفًا آخرين جميعهم لبنانيون وسوريون بعد أن تلقت ضغوطًا للقيام بتلك الخطوة على الرغم من كونهم يعملون في الشركة منذ 8 سنوات ويحملون شهادات وخبرات عالية.

وقال اللبناني:”لا يزال ابن سلمان يمارس سياسة الاغتيال والتقطيع ولكن هذه المرة ليس بالمناشير ولكن بقطع الأرزاق”

وتداول ناشطون الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات حادة للوافد على إساءته لبلادهم التي عمل فيها لسنوات طويلة.

وشن كتاب ومغردون سعوديون معروفون بقربهم من النظام هجوما حادا على الوافد اللبناني بعد هاجم ابن سلمان بالاسم، وكان من أبرز هؤلاء المحامي عبدالرحمن اللاحم والإعلامي السعودي عناد العتيبي.

وتعاني العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية ضررا بالغا بسبب القوانين التي تفرض رسوما باهظة على الوافدين وأسرهم هناك؛ وفقا لرؤية عام 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان لتوطين الوظائف بالقطاعين العام والخاص.

وتحدثت تقارير منظمات حقوق الإنسان عن ظروف العمالة بالسعودية التي وصفتها بـ”المهينة” وغير الآدمية، ما اضطر عوائل عاشت في السعودية وغادرتها بسبب هذه الإجراءات التي كانت مفاجئة للعديد منهم.

واعتمدت رؤية 2030 على برنامج توزان مالي اعتمد على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وزيادة تعرفة الماء والكهرباء، وفرض ضريبة انتقائية وضريبة قيمة مضافة على كل المشتريات والخدمات، وكان الأسرع تأثيرا على المشهد الاقتصادي في السعودية.

وأما رسوم رُخَص العمل للوافدين فستصل إلى أكثر من 2500 دولار عن الشخص الواحد في السنة بحلول عام 2020، وبينما ستصل رسوم أفراد أسر الوافدين إلى أكثر من 1200 دولار سنويا عن الشخص.

وقد قدرت مجلة “بيزنس إنسايدر” أن الهدف من فرض الضرائب على الوافدين هو تحصيل ما يصل إلى 17 مليار دولار منهم؛ وتشير الأرقام إلى أن 53% من الوافدين لا يتجاوز دخل الواحد منهم الشهري 800 دولار.