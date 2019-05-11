السبسي ويوسف الشاهد
السبسي ويوسف الشاهد
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“شاهد” نائب تونسي يهدد بإعدام رئيس الحكومة رمياً بالرصاص إذا وقّع على هذه الإتفاقية

كتب وطن
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هدّد النائب عن حزب “صوت الفلاحين” ، رئيس الحكومة التونسية ، بالقتل رمياً بالرصاص، في حال أقدم الأخير على توقيع ”، الأمر الذي ندّد به حزب الشاهد “تحيا ”.

وتوجّه التبيني، في فيديو نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إلى الشاهد بالقول “إذا تمّ الإمضاء على اتفاقية الأليكا، وفي صورة وصولي إلى الحكم، فسيكون مآلك الإعدام رمياً بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى من كل التونسيين”.

وأضاف أنّ “هذه الاتفاقية استعمار جديد من الاتحاد الأوروبي، وفي صورة الإمضاء عليها فسيصبح التونسيون عبيداً”، داعياً الفلاحين للثورة، ومطالباً الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، بالتدخل لمنع تمرير الاتفاقية.

وندّد حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه الشاهد، في بيان، بتصريحات التبيني، ووصفها بـ”المشينة واللامسؤولة في حق رئيس الحكومة”، معرباً عن دعمه التام للشاهد “في ظلّ الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها منذ انطلاق البعض في حملات انتخابية مبكّرة”، وفق البيان.

وأثار فيديو التبيني موجة من ردود الفعل، على موقع “فيسبوك”، حيث اعتبر ناشطون أنّ خطابه وصل إلى حد خطير لا يجب أن يصدر عن نائب يمثل الشعب، مشدّدين على أنّ رفض توقيع اتفاقية “أليكا” لا يكون بهذا الخطاب العنيف، رغم كل الأرقام والمبررات التي قدّمها للتدليل على رأيه بخصوص الاتفاقية.

https://www.facebook.com/radioCarthageFMo/videos/252372775599058/?v=252372775599058
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