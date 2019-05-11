​ديما بياعة​
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“شاهد” فنانة شهيرة تثير جدلا واسعا: لا أمانع أن يكون ابني مثلي الجنس “هو حر”

كتب وطن
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أثارت الفنانة السورية موجة غضب واسعة في أحدث إطلالاتها حيث حلت ضيفة على قناة “الحرة”.

وحين تم سؤالها عما اذا كانت مع او ضد زواج المثليين، قالت ديما: “أنا لست مع ولست ضد، لا علاقة لي بهم وهذه خياراتهم ربما يعاني الشخص من سبب فيزيولوجي والدين تحدث عنهم.. ما يهمني علاقته معي أن تكون جيدة وليست سيئة”.

وللأهل عن هذا الموضوع تقول :”يحضنوه.. أنا عندي ابنين ولأني بقول أنا مع الحرية الشخصية بكرا بيسألوني شو بتعملي إذا ابنك طلع هيك.. وابني اذا طلع هيك بتقبله اذا الله خلقوا هيك أنا مش جلاد عليه وإذا بدي عذبه وضايقه بينفر مني وبيتجه لإتجاه تاني”.

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