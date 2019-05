“شاهد” فنانة شهيرة تثير جدلا واسعا: لا أمانع أن يكون ابني مثلي الجنس “هو حر”

View this post on Instagram

بعض مما قالته الممثلة ديما بياعة عن زواج المثليين ، انتوا شو رأيكم بكلامها ؟ . . . . . .. #youssefsteev#livelovelebanon #ديمه_بياعه #اعلام #bahrain #cairo #عمان #فلسطين #العراق #المغرب #تونس #السعودية #الكويت #dubai #البحرين #مصر #مشاهير_العرب #لبنان #lebanon #المانيا #اليمن #شرطة_المشاهير #القاهرة #لبنان#المغرب #سوريا @fatenzeineddine @deemabayyaa #السعوديه #القاهرة #الجزائر #الامارات #اسطنبول #algeria