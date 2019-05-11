“شاهد” سعودي متصهين يهنئ إسرائيل بالذكرى الـ”71″ لاحتلال فلسطين

هنأ مغرد سعودي سعودي إسرائيل؛ بمناسبة مرور 71 عاما على احتلالها الأراضي الفلسطينية، وذلك في العام 1948، ما فجر موجة غضب واسعة تجاهه بمواقع التواصل.

المغرد السعودي المتصهين محمد سعود، نشر في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) كلمة مصورة باللغة الإنجليزية قدم فيها التهنئة للاحتلال بمناسبة ما يعرف عن الصهاينة بـ”عيد الاستقلال” المزعوم.

وعبر ناشطون عن غضبهم من علنية كتاب ومغردين سعوديين ظهروا مؤخرا يدعون للتطبيع علانية.

كما طالب النشطاء بتكثيف الجهود لمحاربة أي فكرة لإقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل.

ومنذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم واتباعه سياسة جديدة من ضمنها التطبيع العلني، لا يجد كتاب وغردين موالين له حرجا في الثناء على الحكومة الإسرائيلية في عدة محافل، وتهنئتها بذكرى احتلالها فلسطين.

كما يتبادل هؤلاء التعليقات الودية مع ناشطين إسرائيليين، ويحثّوا على وجوب إقامة مناسبات اجتماعية وغيرها بين الفلسطينيين واليهود.

واحتفل الصهاينة أول أمس، الخميس، بما يسمى “عيد الاستقلال الـ 71” المزعوم، وهو إحياء لذكرى زرع الكيان الصهيوني في قلب فلسطين وإعلان إنشاء الدولة المحتلة الذي تم في 14 مايو عام 1948، وهو ما يعرف بيوم النكبة عند الفلسطينيين، وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للاحتفال بالاستقلال المزعوم.