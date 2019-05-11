“شاهد” الاحتلال يستشهد بفتوى داعية مصري: هل تعلم أن شتم إسرائيل حرام؟!

تسببت فتوى جديدة للداعية المصري المثير للجدل خالد الجندي، في غضب واسع من قبل النشطاء الذين اعتبروا تصريحاته مجاملة لإسرائيل بما يتماشى مع سياسة النظام المصري على حساب الدين.

ونهى “الجندي” المسلمين عن شتم كلمة “إسرائيل”، وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة في الإسلام.

هل تعلم ان شتم إسرائيل محرم؟

جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهرpic.twitter.com/EtWST5nwoM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 11, 2019

ففي برنامج يقدمه الجندي على قناة DMC، طالب رجل الدين المصري بعدم توجيه شتيمة لكلمة “إسرائيل” وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة خاصة عند المسلمين.

ووضح الجندي فكرته قائلة إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مؤكدا حالة العداء معها حتى تُعيد المسجد الأقصى في القدس.

ورغم تبريره إلا أن ناشطون هاجموه بشدة وتسائلوا عن سبب هذه الفتوى وفي هذا التوقيت تحديدا حتى وإن صحت.