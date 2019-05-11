خالد الجندي
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“شاهد” الاحتلال يستشهد بفتوى داعية مصري: هل تعلم أن شتم إسرائيل حرام؟!

كتب وطن
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تسببت فتوى جديدة للداعية المصري المثير للجدل ، في غضب واسع من قبل النشطاء الذين اعتبروا تصريحاته مجاملة لإسرائيل بما يتماشى مع سياسة النظام المصري على حساب الدين.

ونهى “الجندي” المسلمين عن شتم كلمة “”، وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة في الإسلام.

ففي برنامج يقدمه الجندي على قناة DMC، طالب رجل الدين المصري بعدم توجيه شتيمة لكلمة “إسرائيل” وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة خاصة عند المسلمين.

ووضح الجندي فكرته قائلة إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مؤكدا حالة العداء معها حتى تُعيد المسجد الأقصى في القدس.

ورغم تبريره إلا أن ناشطون هاجموه بشدة وتسائلوا عن سبب هذه الفتوى وفي هذا التوقيت تحديدا حتى وإن صحت.

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