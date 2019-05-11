سقوط المتحرش بفتاة الدمام بعد انتشار فيديو الفضيحة

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية القبض على المتحرش بفتاة الدمام داخل “سوبر ماركت”.

وكان النائب العام السعودي أمر بسرعة القبض على المتحرش بالفتاة .

جاء ذلك بعد انتشار فيديو أظهر فتاة ترتدي العباءة السعودية التقليدية السوداء، وتضع نقابًا على وجهها داخل البقالة، عندما قام أحد المتواجدين في البقالة بالالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية خلال يومين، بعد واقعة ”متحرش القصيبي“، الذي قام بالتحرش بفتاة وهي داخل مركبتها، وتم القبض عليه.

كشف زوج السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تحرش شخص بها داخل ”سوبر ماركت“ بمدينة الدمام السعودية، تفاصيل الواقعة.

وقال إن واقعة التحرش حدثت مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما دخلت زوجته ”سوبر ماركت“ للتسوق، وعند قيامها بالخروج والمرور من أمام شاب قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأضاف أن زوجته تقدمت بشكوى رسمية لدى شرطة جنوب الدمام.