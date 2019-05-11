عبد الله النفيسي
النفيسي
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المفكر الكويتي عبدالله النفيسي ينشر فيديو له قبل 20 عاماً وتحقق اليوم بنسبة 100%

كتب وطن
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نشر المفكر الكويتي المعروف الدكتور ، مقطعا مصورا من لقاء قديم له أجراه قبل 20 عاما وقال إن ما ذكره في هذا اللقاء القديم تحقق اليوم فعليا بنسبة 100%.

وقال “النفيسي” في حواره القديم قبل 20 عاما وبحسب ما رصدته (وطن) إن جاءت إلى المنطقة وتنوي أن تمكث فيها ومكوثها هذا مقدمة لقدوم الإسرائيليين للمنطقة وغيرهم.

وأوضح المفكر الكويتي أنه كان هناك بذلك التوقيت حالة إسلامية هي المعيق الأساسي للأمريكان وغيرهم من تحقيق أهدافهم.

وتابع: “ولذلك ثمة استراتيجية أمريكية لضرروة تفكيك هذه الحالة الإسلامية سواء بالحرك الدستورية أو غيرها من التنظيمات الإسلامية” .

وتوقع النفيسي أن يتم التضييق على ، وقال:”في السنوات القادمة هذه ستضيق الدائرة على جميع الإسلاميين بشتى مسمياتهم في إقليم الخليج والجزيرة”.

وهو ما حدث بالفعل ونراه اليوم في واليمن ومصر وغيرها، من تضييق على التيارات الإسلامية بزعم محاربة الإرهاب والتطرف.

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