هذا أول تحرّك رسمي ضد “متحرش القصيبي” في السعودية .. ونشطاء: السبب غياب الهيئة

في أوّل تحرّك رسمي، وجّه النائب العام السعودي بسرعة القبض على شاب ظهر في فيديو متداول يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.

يأتي ذلك بعد ساعات من تداول فيديو لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بإحدى مناطق المملكة ليلاً.

#متحرش_القصيبي

هو شايف ان فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف. اتمنى للمرة الاولى يطبق قانون التحرش في محله



pic.twitter.com/R2wdAR4rj9 — Sara (@saraafirst) May 10, 2019

ويُظهر الفيديو، قيام شاب سعودي يرتدي الزي السعودي التقليدي، بلعق زجاج نافذة السيارة، بجانب سائقة المركبة، التي أخذت توثّق بجوالها ما يفعل. كما تعمّد الشاب القيام بحركات وإشارات غير أخلاقية للفتاة وهي داخل سيارتها.

وأثار الفيديو ضجةّ واسعةً بين السعوديين، وطالبوا بمحاسبة المتحرّش، فيما تصدّر هاشتاغ #متحرش_القصيبي موقع تويتر في السعودية.

وطالب مغرّدون بتطبيق قانون التحرش على المتحرش الذي ظهر في الفيديو، فيما لامَ آخرون السلطات السعودية بسبب تغييبها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان وجودها يمنع مثل هذه المظاهر.