فيديو| شيماء سيف تفقد الوعي تماماً بسبب مقلب رامز جلال!

فقدت الفنانة المصرية شيماء سيف الوعي بعد وقوعها ضحية ببرنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وتعرضت شيماء للإغماء بعد ظهور ”الغوريلا“، التي يرتديها رامز جلال، وهو ما دعاه للتوقف عن إرعابها وذهب للاطمئنان عليها وأنهى المقلب.

ووجهت سيف العديد من اللكمات لرامز جلال، خلال رحلتهما في المركب، وسط صراخ وخوف من اصطدام المركب في الصخور.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة سخر فيها من وزن شيماء سيف وملابسها، حيث قال: ”شيماء ماشية بشعار خدتي إيه من الدايت يا معصعصة أنا عايشة حياتي مهيصة“.