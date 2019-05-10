شيماء سيف
شيماء سيف
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فيديو| شيماء سيف تفقد الوعي تماماً بسبب مقلب رامز جلال!

كتب وطن
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فقدت الفنانة المصرية الوعي بعد وقوعها ضحية ببرنامج ”“، الذي يقدمه الفنان المصري .

وتعرضت شيماء للإغماء بعد ظهور ”الغوريلا“، التي يرتديها رامز جلال، وهو ما دعاه للتوقف عن إرعابها وذهب للاطمئنان عليها وأنهى المقلب.

ووجهت سيف العديد من اللكمات لرامز جلال، خلال رحلتهما في المركب، وسط صراخ وخوف من اصطدام المركب في الصخور.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة سخر فيها من وزن شيماء سيف وملابسها، حيث قال: ”شيماء ماشية بشعار خدتي إيه من الدايت يا معصعصة أنا عايشة حياتي مهيصة“.

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