غضب كبير لفنانة عُمانية من المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الاحمدي” لـ”إساءته” للعمانيين وهذه رسالتها للكاتبة

عبّرت الفنانة العمانية شمعة محمد عن غضبها الكبير بعد مشاهدتها أولى حلقات المسلسل الكويتي لا موسيقى في الاحمدي، والذي أظهر المواطن العماني في صورة “الخادِم”.

وقالت الفنانة العمانية شمعة محمد إنه ليس العتب على الممثل بل على الكاتبة التي أظهرت العُماني بهذا الشكل وعلى من وافق ذلك.

من جانبه، قال الفنان طالب البلوشي: كنت أتمنى أن يكون هناك حذر في تناول الشخصية العمانية في هذا المسلسل.

#الشبيبةFM



الفنانة شمعة محمد @shamamohmed تعقيبًا على مسلسل #لا_موسيقى_في_الاحمدي :



ليس العتب على الممثل، بل على الكاتبة انها ما تظهر العُماني بهذا الشكل ..



الفنان طالب البلوشي: كنت أتمنى أن يكون هناك حذر في تناول الشخصية العمانية في هذا المسلسل..#رمضان_مبارك pic.twitter.com/Eu0ydacO4w — الشبيبة اف ام (@ShabibaFM) May 9, 2019

وتسبب مشهد الخادم العُماني في المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الاحمدي” غضب واستياء العمانيين، معتبرين أن الدّور فيه إنتقاص من قيمة الشخصية العمانية .

والعمل الدرامي “لا موسيقى في الأحمدي” للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد دحّام الشمري، يُعرض على “MBC دراما”.

وفي أوّل تعليق لكاتبة المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الأحمدي”، دعت الكاتبة منى الشمري، إلى عدم الاستعجال في الحكم على العمل وعدم التسرع في كتابة التعليقات الجارحة.

وقالت منى الشمري بأن معظم من هاجم العمل هم من فئة الشباب، معللة بأنهم غير مدركين لكفاح الأجداد قبل عقود من الزمن.

وأضافت في حوار مع “الوصال” بأن المشهد لا يحمل أي إساءة بل تعد جزءا من التاريخ الذي لا يخص عمان فقط بل كل دول الخليج فظروف العيش الصعبة دفعت بالخليجي للعمل بالرقعة الخليجية .

وقالت: “أظهر العمل تحولات كثيرة في التاريخ العماني، والجزء الخاص بالعماني يظهر قوته وتقبله للظروف وهو بعيد عن أرضه.”

وأوضحت أنه بعد تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس مقاليد الحكم، عاد العمانيون معززون في بلدهم، وبأن هناك مواطنون كويتيون يعملون في عمان، متسائلة إذا ما كان هذا يعد إساءة للكويتيين.

ولمحت منى الشمري إلى وجود حسابات وهمية وأجندة خاصة أثارت الموضوع بهدف تأجيج الفتن بين دول الخليج، قائلة: “عمان في القلب ولا أريد أن أظلم وأنا كاتبة عاشقة لعمان”.

وأضافت بأنها زارت السلطنة وقامت بمراجعة النص مع مجموعة من الأديبات العمانيات واللواتي لم يجدن أي إساءة للشخصية العمانية في العمل.

وأوضحت الشمري أنها تتكيء على وعي العماني وعدم الوقوف على هذه المرحلة والشخصية العمانية في الرواية لا موسيقى في الاحمدي سيتطور بشكل أكثر .

ويرصد العمل حياة عدة أسر في حقبة الأربعينات والخمسينيات وصولاً إلى السبعينيات من القرن الماضي مضيئاً على شخصية “عضيبان” وهو رجل كويتي تعود أصوله للقصيم في السعودية، وهو صاحب مكانة كبيرة في المجتمع، ولديه إبن وحيد هو “حمد” الذي يعمل في حقول النفظ في الأحمدي، ويتزوج مرتين، الأول زواج تقليدي من حصة، والثاني من الجليلة وهي ابنة المهندس العراقي الذي يعمل معه.