أنيس منصور مستشار السفارة اليمنية في الرياض
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على الهواء مباشرة ومن الرياض .. مسؤول يمني كبير يفضح ما تقوم به الإمارات في سقطرى

كتب وطن
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شنّ أنيس منصور، مستشار السفارة اليمنية في الرياض، من ، هجوماً قوياً على ، فاضحاً أطماعها في اليمن.

وقال “منصور” إن الإمارات جاءت ضمن التحالف العربي لليمن، لكنّها خرجت عن الإطار الاساسي والأجندة الحقيقة للتحالف.

وتساءل: “ما علاقة دخول الإمارات لسقطرى بموضوع محاربة الحوثي؟؟”.

وأضاف أن سقطرى جزيرة ومحمية طبيعية حيث تدعي الإمارات أن أصل ونسب الإماراتيين من سقطرى.

وكشف عن أن الإمارات تدخل الى الجزيرة تحت مسمى العمل الإنساني، وفي الحقيقة هي تعمل عمل استخباري بحت.

وأشار الى أن الإمارت تتحكم في منافذ اليمن، وأنشأت سجوناً سرية فيها.

واضاف أن الإمارات تستعبد اليمنيين، قائلاً: “اليوم يتساوى عبث وتدخلات الإمارات مع عبث وتدخلات الحوثي في السيادة اليمنية”.

ولفت الى أن الإمارات تقوم بشراء ولاءات السكان في سقطرى، وتوزيع سيارات عليهم لكسبهم الى جانبها.

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