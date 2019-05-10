على الهواء مباشرة ومن الرياض .. مسؤول يمني كبير يفضح ما تقوم به الإمارات في سقطرى

شنّ أنيس منصور، مستشار السفارة اليمنية في الرياض، من السعودية، هجوماً قوياً على الإمارات، فاضحاً أطماعها في اليمن.

وقال “منصور” إن الإمارات جاءت ضمن التحالف العربي لليمن، لكنّها خرجت عن الإطار الاساسي والأجندة الحقيقة للتحالف.

وتساءل: “ما علاقة دخول الإمارات لسقطرى بموضوع محاربة الحوثي؟؟”.

وأضاف أن سقطرى جزيرة ومحمية طبيعية حيث تدعي الإمارات أن أصل ونسب الإماراتيين من سقطرى.

وكشف عن أن الإمارات تدخل الى الجزيرة تحت مسمى العمل الإنساني، وفي الحقيقة هي تعمل عمل استخباري بحت.

وأشار الى أن الإمارت تتحكم في منافذ اليمن، وأنشأت سجوناً سرية فيها.

مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية يشن من #الرياض هجوما قاسيا على #الامارات هو الثاني من مسؤول حكومي يمني خلال أسبوع واحد فقط.



مالذي قاله مستشار السفارة اليمنية في الرياض بحق الامارات؟

ومالدور التخريبي الذي تقوم به في #اليمن؟ pic.twitter.com/mHcrTY6xVN — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 10, 2019

واضاف أن الإمارات تستعبد اليمنيين، قائلاً: “اليوم يتساوى عبث وتدخلات الإمارات مع عبث وتدخلات الحوثي في السيادة اليمنية”.

ولفت الى أن الإمارات تقوم بشراء ولاءات السكان في سقطرى، وتوزيع سيارات عليهم لكسبهم الى جانبها.