شاهد كيف حاولت طائرة عربية تهريب كميات كبيرة من الذهب من السودان!!

نشرت قوات الدعم السريع السودانية التابعة لمحمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” الصور الأولى لطائرة تابعة لشركة عربية كانت بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل، لكن القوات تمكنت من إحباط محاولة التهريب.

ولم تكشف السلطات السودانية تبعية الشركة لأنها أكدت أنها فتحت تحقيقا في الواقعة.

وأتى ضبط الطائرة في إطار الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع لـ”حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها” بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.

ولم يرد في البيان تحديد بلد الشركة المتهمة بتهريب الذهب كما لم تذكر الكمية المصادرة من ضبط الطائرة.