شاهد فضيحة “المعارض” السعودي السابق المزعوم كساب العتيبي!

فضح ناشطون مزاعم “المعارض” السعودي السابق كساب العتيبي، التي ساقها ضدّ دولة قطر، في برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية.
وادّعى العتيبي أنه رأى في بداية عام ٩٤ الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية، يحمل حقيبة أموال للمعارض السعودي سعد الفقيه في لندن.
لكنّ ما يفضح تناقضه وكذب مزاعمه أنه يقول في جزء آخر من البرنامج إنه لم يدخل لندن إلا أواخر عام ٩٤.
وخلال اللقاء ساقَ “العتيبي” جملةً من الأكاذيب والمزاعم بحقّ المعارضيْن السعودييْن سعد الفقيه و محمد المسعري في لندن.
وركّز العتيبي هجومه في اللقاء على دولة قطر، وزعم أن موقفه من قطر تغير لأن وطنه خط أحمر وقيادته خط أحمر، مدعياً أن تغطية قناة الجزيرة للأزمة محسوبة على قطر لأنها أكثر من أساء للمملكة في هذه المقاطعة.كما ادعى
من جهتهم، ردّ كتاب ونشطاء قطريون على أكاذيب العتيبي.
وفي الحوار اعترف كساب العتيبي أنه زار إسرائيل.
واعترف كساب العتيبي أنه قابل رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، وأكد أنه أعطاه تفويضاً بالوساطة مع أي معارض يريد العودة.