شاهد فضيحة “المعارض” السعودي السابق المزعوم كساب العتيبي!

فضح ناشطون مزاعم “المعارض” السعودي السابق كساب العتيبي، التي ساقها ضدّ دولة قطر، في برنامج ” الليوان” الذي تبثه قناة “روتانا” خليجية.

وادّعى العتيبي أنه رأى في بداية عام ٩٤ الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية، يحمل حقيبة أموال للمعارض السعودي سعد الفقيه في لندن.

لكنّ ما يفضح تناقضه وكذب مزاعمه أنه يقول في جزء آخر من البرنامج إنه لم يدخل لندن إلا أواخر عام ٩٤.

شاهد | كساب العتيبي @Dr_Kassab يقول إنه رأى في بداية ٩٤ شخصا من قطر يحمل حقيبة أموال لمعارض في لندن

بينما يقول في جزء آخر من البرنامج إنه لم يدخل لندن إلا أواخر ٩٤

وناشطون يعتبرون هذا التناقض ضربة لمصداقيته#كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/HmYMAIlebm — الخليج بوست (@alkhalejpost) May 10, 2019

وخلال اللقاء ساقَ “العتيبي” جملةً من الأكاذيب والمزاعم بحقّ المعارضيْن السعودييْن سعد الفقيه و محمد المسعري في لندن.

وركّز العتيبي هجومه في اللقاء على دولة قطر، وزعم أن موقفه من قطر تغير لأن وطنه خط أحمر وقيادته خط أحمر، مدعياً أن تغطية قناة الجزيرة للأزمة محسوبة على قطر لأنها أكثر من أساء للمملكة في هذه المقاطعة.كما ادعى

من جهتهم، ردّ كتاب ونشطاء قطريون على أكاذيب العتيبي.

ياكذاب ياكساب فعلا مشكله قطر صغيره جدا جدا جدا هذا كلامه قبل #كساب_الكذاب

#كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/rh5HgOzqLg — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) May 9, 2019

المدعو كساب العتيبي لم يرى مِن قطر وأميرها وشعبها إلا كل خيراً لدرجة إنه أسمى أبنه #تميم والآن يَقذفنا بأبشع التُهم …!!!



هؤلاء لا أمان لهم والشيمة عندهم مَعدومة ،

انظروا لتغريدات السعوديين ضد عايض القرني وكساب العتيبي ، أبناء شعبهم يَضحكون عليهم .



إلى مَزبلة التاريخ يا #خمه — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) May 9, 2019

#كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر



مدري من اللي يدير هالبرامج التافهه اللي تحاول تشوه صورة قطر



أغلب الضيوف اللي يستضيفهم المديفر مهمته يتكلم فقط بالسوء عن قطر حتى ولو يكذب



باقي بس يستضيفون حد من الشؤون الاجتماعية عشان يقول أن سبب إزدياد نسبة الطلاق في السعودية هو سياسة قطر 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/UkCWVZoEPb — الكثيري 🇴🇲 (@mmsg12) May 9, 2019

#كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر



الله يكرمكم كساب العتيبي وعايض القرني وأمثالهم ، كيف سيقابلون أبنائهم بعد هذا الإنحطاط،



سبحان الله بالفعل الناس معادن ، هم يقولون مشكلة #قطر صغيرة جداً جداً،

إذاً لماذا يُقحمون #قطر في كل شاردة وواردة ؟



على العموم نحن ولله الفضل مِن علو إلى علو — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) May 10, 2019

بحاصروننا ويقذفون قيادتنا ورموزنا وينبحون ليلاً ونهاراً وحاولوا غزونا ، ويريدون منا ان نحترمهم والا نسيء لهم ..!

فوق شينهم قوات عينهم .. والله انكم من ارذل البشر واكثرهم انحطاطاً وخسة من رأس الهرم سلمان الى اصغر خسيس فيكم #كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 9, 2019

#كساب_العتيبي_في_ليوان_المديفر

في عز المقاطعة يسمي ابنه تميم وحينما سأله المقدم عن ذلك قال تجاوز السؤال !

شخصيا ومنذ ان اعلن توبته وانشقاقة من المعرضة قلت لا تصدقوه ، التقية واضحة . — سلمان البديني .. (@twaqee3) May 9, 2019

أتمنى من كساب أن يُكذّب رواية #عائض_القرني بخصوص احتضان #قطر لكل معارض سعودي يشتم الرياض فقد رجع المعارض #كساب_العتيبي إلى السعودية بوساطة قطرية وقد كان يعيش في لندن ٢٠سنة ويشتم نظام السعودية على كل منبر… — حسن حمود #لأجل_قطر (@BoHomoud007) May 9, 2019

وفي الحوار اعترف كساب العتيبي أنه زار إسرائيل.

واعترف كساب العتيبي أنه قابل رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، وأكد أنه أعطاه تفويضاً بالوساطة مع أي معارض يريد العودة.