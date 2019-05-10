جريمة مرعبة في الإمارات بعد علاقة غير شرعية لـ3 أشهر .. شاب ينحر صديقته من رقبتها لهذا السبب!

عاقبت محكمة إماراتية، شاباً آسيوياً، اتهم باستدراج صديقته ونحرها من رقبتها، وطعنها في أماكن متفرقة من جسدها ما أودى بحياتها، بعد أن أخبرته بنيتها إنهاء العلاقة بينهما، لرغبتها في بدء علاقة جديدة مع زميل لها في العمل.

وتم تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى مادة حشيش مخدرة، وأقر بارتكابه الجريمة.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”

وقال إنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالقتيلة منذ 3 أشهر، وعندما علم بنيتها تركه، والارتباط بآخر، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها بسكين كان بحوزته.

ولفت الجاني إلى أن الضحية استفزته، وأصرّت على إنهاء العلاقة معه، وأخبرته بأنها ستبدأ علاقة جديدة مع زميل لها في العمل، كان يتقرب لها منذ فترة، ما جعله يشعر بالغيرة والحقد، فقرر قتلها.

وقضت المحكمة بسجن الجاني 7 سنوات.