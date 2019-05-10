تطورات متلاحقة .. قاذفات أمريكية من طراز بي-52 تصل قطر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وصلت إلى قاعدة أمريكية في قطر حيث تم إرسالها إلى الشرق الأوسط في إطار ما تصفها واشنطن بأنها تهديدات من إيران.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أن عددا من قاذفات بي-52 سيكون جزءا من قوات إضافية مرسلة إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما تقول إدارة ترامب أنها ”مؤشرات واضحة“ على تهديدات من إيران للقوات الأمريكية هناك.

وانتقدت إيران الانتشار الأمريكي الجديد الذي يشمل حاملة طائرات ووصفته بأنه نبأ قديم أعلن الآن لترهيبها عبر ”حرب نفسية“ في وقت تشدد خلاله واشنطن أيضا العقوبات الاقتصادية على طهران.

وتحل حاملة الطائرات أبراهام لنكولن محل أخرى أبحرت من الخليج في الشهر الماضي.

وظهرت طائرتان في صورة التقطها أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد ونشرها على موقع القيادة المركزية على الإنترنت.

وقال التعليق المصاحب للصورة ”وصول بي-52. طائرات بي-52 ستراتوفورتريس المكلفة في السرب العشرين للقاذفات متوقفة عند المهبط يوم 8 مايو 2019“.

وقالت وكالة رويترز إن المسؤول الإعلامي في قاعدة العديد القريبة من الدوحة لم يرد على اتصال هاتفي وطلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب ومعرفة تفاصيل.

وتتولى القيادة المركزية الأمريكية مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وشددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران في الشهر الجاري وألغت إعفاءات كانت تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني بهدف وقف صادرات طهران النفطية تماما.

وردت إيران بتخفيف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي برغم أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عام.