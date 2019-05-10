خارطة عرضها التلفزيون الأردني
الهدهد

بعدما أثار غضب العُمانيين بالخارطة المشوّهة .. التلفزيون الأردني يعتذر ويوضح الخطأ

كتب وطن
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اعتذرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، عن خطأ فني قالت إنه غير مقصود ورد بأسماء دول عربية منها العراق، سوريا وسلطنة عمان في الخارطة التي تم استخدامها في أحد البرامج التلفزيونية.

وأضافت المؤسسة في بيان الإعتذار الذي نشرته عبر صفحة الرسمية على فيسبوك: “إذ تعتذر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مرة أخرى عن هذا الخطأ لتؤكد على التزامها بالمعايير والقيم المهنية التي رسختها عبر مسيرتها الطويلة في العمل الإعلامي المسؤول”.

https://www.facebook.com/JrtvMedia/photos/a.532201133559428/2096177677161758/?type=3&theater

واثار عرض التلفزيون الأردني الرسمي صورةً لخارطة الدول العربية، تضمنت الإشارة الى خارطة سلطنة عمان باسم دولة ، ووضع العراق مكان سوريا، انتقاداتٍ واسعة.

واعتبر مغرّدون أن الخارطة التي بثها التلفزيون الأردني، مغلوطة وليست مقصودة، بدليل أن حذف اسم سلطنة عمان عن خارطتها والإشارة إليها بأنها الإمارات لم يكن هو الخطأ الوحيد، بحث تم استبدال العراق بسوريا.

وطالب النشطاء وخاصةً العمانيون التلفزيون الأردني بالاعتذار عن الخطأ.

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