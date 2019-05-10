أنباء متداولة عن وفاة الداعية السلفي محمد حسان .. ونجله يتحدّث وينشر صورة

انتشرت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض الداعية السلفي “محمد حسان” لأزمة صحية أدت إلى وفاته.



ونشر أحمد حسان نجل الداعية السلفية عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” صورة تجمعه مع والده موضحاً الحقيقة.

وعلق أحمد حسان على الصورة بالقول: “حفظك الله يا أبي الغالي وأطال عمرك وأسعد قلبك ومتعنا ببقائك في أتم صحة وعافية ونفع بك الإسلام والمسلمين”.



وكانت حركة “دافع” السلفية، أكدت عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وفاة الداعية.

وقال الصفحة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “خبر وفاة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله غير صحيح وهو عار من الصحة تماما بفضل الله.

وطالبت الحركة جميع وسائل الإعلام تحر الدقة فى نشر الأخبار والتثبت من صحة بيانها تمشيا مع مبادئ الإسلام.