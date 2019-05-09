من المزروعي إلى المحياس.. ان كنت تجيد هتك الأعراض فقد تحظى بمكانة مرموقة عند ابن زايد

“وطن – خاص”- على غرار حمد المزروعي المتخصص بهتك الأعراض والمقرب جداً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بزغ نجم جديد من هاتكي الأعراض وهو طارق المحياس بعد وصلة شهيرة قدمها على اليوتيوب في برنامجه على “يوتيوب” قام خلالها بتقبيل حذاء معلمه ابن زايد على الهواء مباشرة وهي خطوة أثارت الكثير من ردود الفعل حينها.

ويتساءل الكثيرون حول التفاف السفلة حول ابن زايد حيث ان خبراء هتك الأعراض ينالون رضا الأخير ويقربهم من حاشيته ويملي عليهم الأهداف التي يرغب بمهاجمتها وهتك عرضها.

ومؤخراً قام المحياس ببث حلقة خصصها لهتك عرض الإعلامي الشهير في قناة الجزيرة جمال ريان. حيث أن الأخير دأب على توجيه نقد لدول الحصار والثورات المضادة. ويبدو ان كلمات ريان توجع المسؤولين في الإمارات والسعودية بحيث يستنفر الذباب الإلكتروني لمهاجمته والرد عليه بعد كل تغريدة.

الهجوم على ريان لا يرتقي للرد على نقده بل بهتك عرضه. ولم يترك هؤلاء فرداً من عائلة ريان إلا وقاموا بتلفيق الحكايات وهتك الأعراض ضمن أسلوب تجاوز السفالة والإنحطاط.

وخصص المحياس حلقته هذه المرة للحديث عن زوجة الإعلامي الشهير في شهر رمضان المبارك وذلك بعد أن شن الذباب الإلكتروني حملة تلفيق واسعة ضد والده ووالدته.

والمحياس ينافس زميله بالقذارة حمد المزروعي المشهور بهتك الأعراض أيضاً.

وكان نجم المحياس مقدم برنامج “سوالف” أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قبّل حذاء افترض أنه لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال الإعلامي الاماراتي في فيديو له تم تداوله على نطاق وايسع: “فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال”، ثم وضع الحذاء فوق رأسه.