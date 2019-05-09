محمود منصور
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مؤسس المخابرات القطرية “المزعوم” يثير سخرية واسعة في حركة “حواجبه” على قناة سعودية!

كتب خاص "وطن"
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أثار اللواء المصري ، الذي يطلق على نفسه “مؤسس المخابرات القطرية”، سخرية واسعة بعدما استضافته قناة سعودية للحديث عن .

وأضاف اللواء المصري متسائلاً..:” ما هو دور ناصر العابد في إدخال ضباط من المخابرات القطرية إلى المملكة العربية ، وماذا كانت وراء مخططاتهم داخل المملكة”.

وفجر ما يسمي نفسه مؤسس المخابرات القطرية حالة من السخرية بحركة “حواجبه” وهو يتحدث عن المخابرات القطرية.

وسخر الناشطون القطريون من حركة اللواء منصور، الذي حاول أن يكشف سراً خطيراً عن المخابرات القطرية على قناة سعودية!

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