مؤسس المخابرات القطرية “المزعوم” يثير سخرية واسعة في حركة “حواجبه” على قناة سعودية!

أثار اللواء المصري محمود منصور، الذي يطلق على نفسه “مؤسس المخابرات القطرية”، سخرية واسعة بعدما استضافته قناة سعودية للحديث عن قطر.

وأضاف اللواء المصري متسائلاً..:” ما هو دور ناصر العابد في إدخال ضباط من المخابرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية، وماذا كانت وراء مخططاتهم داخل المملكة”.

انا صدقته من حركة الحواجب ☺️ انتوا عاد كيفكم

pic.twitter.com/nwc1bfv8Jj — راشد القطري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) ٨ مايو ٢٠١٩

وفجر ما يسمي نفسه مؤسس المخابرات القطرية حالة من السخرية بحركة “حواجبه” وهو يتحدث عن المخابرات القطرية.



وسخر الناشطون القطريون من حركة اللواء منصور، الذي حاول أن يكشف سراً خطيراً عن المخابرات القطرية على قناة سعودية!



😂😂😂😂😂… حركة الحواجب عجيبه …الشرهه على اللي يشغل هالاشكال في المناطق الحساسه في الدوله — Khalifa al-Badr (@k_albadr) ٨ مايو ٢٠١٩

وانت مصدق انه مشغلينه، كان شغال مقهوي يسوي قهوة اسكندراني — عبدالله الملا @قطر (@q6r) ٨ مايو ٢٠١٩