لندن تمنع ترويج اعلانات للسعودية والامارات وباكستان في مواصلاتها

قررت إدارة المواصلات في العاصمة البريطانية لندن، وقف الإعلانات الممولة من حكومات السعودية والإمارات وباكستان أو أي طرف له علاقة مباشرة بهذه الدول.

وأوضحت مواصلات لندن أن قرارها يعود إلى السجل الحقوقي لهذه الدول.

واللافت ان القرار لم يشمل ايران التي تمتلك سجلا في الاعدامات ادانته منظمات دولية كثيرة

وأكدت الإدارة أنها طلبت من الشركاء في وكالات الدعاية عدم قبول أي حملات إعلانية جديدة من هذه الدول. وكانت محطات تلفزيونية بريطانية من بينها “سكاي 1” قد رفضت بث إعلانات للحكومة السعودية في العام الماضي على الرغم من الأموال الطائلة التي دفعتها الرياض.

وكتبت كارولين راسل من حزب الخضر إلى عمدة لندن صادق خان أنه لا يجوز السماح للأنظمة التي تستخدم عقوبات الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان بالاعلان على موقع إدارة المواصلات.