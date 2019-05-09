صحيفة لبنانية تكشف كواليس سعي الأردن لإقامة مفاعل نووي وكيف استغلت السعودية الأمر

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ما قالت إنها وثائق سرية تعود إلى عام 2016 عن مساع أردنية لإقامة مفاعلين نووين تجريبيين داخل البلاد.

وقالت الصحيفة إن الأردن حاول بناء شراكة مع روسيا، في المجال النووي، وتحديداً في قطاع استثمار مخزون اليورانيوم الأردني، لكن الولايات المتحدة الأميركية تدخلت لمنع ذلك.

وفي هذا الإطار قالت ” الأخبار”، إن الرياض استغلت النزاع الأميركي الروسي، وضعف عمان الاقتصادي وحاجاتها لتمويل المشروع، لتوقيع اتفاق مع عمان اشترطت فيه على الأردن أن يُخصَّب اليورانيوم الأردني على الحدود بين البلدين، لكن داخل الأراضي السعودية.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة وثائق سرية، أردنية وسعودية، تكشف طبيعة هذا الملف والنزاع الجاري حوله، تعود إلى عام 2016، أي إلى ما قبل توقيع اتفاقيات بين عمّان والرياض على التعاون في مجال استخراج اليورانيوم، وعلى إجراء دراسات جدوى لإقامة نموذجين تجريبيين لمفاعلين نوويين داخل الأردن.

ووُضع أحد الاتفاقات موضع التنفيذ في آذار/ مارس الماضي مع إعلان إرسال 13 شاباً سعودياً إلى الأردن، بهدف تدريبهم على كيفية استخراج اليورانيوم.

وكانت الأردن وقعت مع السعودية في آذار/ مارس 2017 مجموعة من الاتفاقات والمشاريع تشمل مشروع تعدين خدمات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، ومشروع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في المملكة الأردنية الهاشمية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.