صحف إسرائيلية تُقبل أيدي كتاب سعوديين ساندوها في عدوانها على غزة وهاجموا حماس

أشادت صحف ومواقع إسرائيلية، بمواقف من أسمتهم (مثقفين وصحافيين) سعوديين بارزين على رأسهم تركي الحمد ومحمد آل الشيخ، في مساندتهم للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومهاجمة حركة حماس.

واستشهدت صحيفة “جيروزلم بوست” الاسرائيلية بتغريدات كلاً من تركي الحمد، ومحمد آل الشيخ، وكذلك عبد الحميد الحكيم، مشيدة بهم كونهم وقفوا مع إسرائيل، وتمنوا لها السلامة والنصر، في الوقت الذي هاجموا فيه حماس”.

صحف ومواقع إسرائيلية (منها الجيروزلم بوست) تشيد بمواقف من أسمتهم “مثقفين وصحافيين (سعوديين) بارزين، وقفوا مع إسرائيل وتمنّوا لها السلامة والنصر، في الوقت الذي هاجموا فيه #حماس” مستشهدةً بتدوينات @TurkiHAlhamad1 و @alshaikhmhmd و @hakeem970.https://t.co/HUQcKHPo0J#أبق_الأمل_حيا — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٨ مايو ٢٠١٩

وكان تركي الحمد الكاتب السعودي الليبرالي، قد هاجم المقاومة الفلسطينية، التي تصدت للعدوان الاسرائيلي على مدار 3 أيام، وسطرت أروع مراحل الصمود، في نفس الوقت الذي دافع فيه عن الاحتلال الإسرائيلي محملا حركة حماس نتائج القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال “الحمد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن):”ويتكرر المشهد، صواريخ من غزة على إسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن.”