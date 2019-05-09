تركي الحمد
تركي الحمد
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صحف إسرائيلية تُقبل أيدي كتاب سعوديين ساندوها في عدوانها على غزة وهاجموا حماس

كتب خاص "وطن"
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أشادت صحف ومواقع إسرائيلية، بمواقف من أسمتهم (مثقفين وصحافيين) سعوديين بارزين على رأسهم ومحمد آل الشيخ، في مساندتهم للعدوان الاسرائيلي على قطاع ، ومهاجمة حركة .

واستشهدت صحيفة “جيروزلم بوست” الاسرائيلية بتغريدات كلاً من تركي الحمد، ومحمد آل الشيخ، وكذلك عبد الحميد الحكيم، مشيدة بهم كونهم وقفوا مع إسرائيل، وتمنوا لها السلامة والنصر، في الوقت الذي هاجموا فيه حماس”.

وكان تركي الحمد الكاتب السعودي الليبرالي، قد هاجم المقاومة الفلسطينية، التي تصدت للعدوان الاسرائيلي على مدار 3 أيام، وسطرت أروع مراحل الصمود، في نفس الوقت الذي دافع فيه عن الإسرائيلي محملا حركة حماس نتائج القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال “الحمد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن):”ويتكرر المشهد، صواريخ من غزة على إسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن.”

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