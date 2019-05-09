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“شاهد” نائب تركي يستفز المسلمين ويشرب الماء في نهار رمضان على الهواء مباشرة

كتب وطن
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شهد البرلمان التركي، الأربعاء، حالة من الجدل الواسع بعد مشادة كلامية نشبت بين نائب عن حزب العدالة والتنمية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

فخلال كلمة للنائب عن حزب الشعب الجمهوري ، كان يعلّق فيها معترضاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات اسطنبول، شرب قليلاً من الماء.

النائب المعارض، وضع الكأس وأكمل حديثه عن القرار الذي اتخذته اللجنة.

لكنّ ما إن أنهى حديثه، حتى انتقده النائب عن حزب العدالة والتنمية عمران كيليج، معتبراً أن شربه للماء فيه قلة احترام لشهر المبارك، وفق ما نشرت وكالة Sputnik بالتركية.

فقال له: «احترم شهر رمضان. دولة مسلمة».

فردّ عليه النائب المعارض قائلاً: تركيا دولة علمانية، ليست مسلمة، أنا لست مسلماً».

وأجمع نواب حزب العدالة والتنمية ومناصروه بأن ما حصل استفزاز واضح للمسلمين خلال نهار رمضان.

ويوم الاثنين 6 مايو 2019، قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل.

وجاء القرار استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق سبعة أعضاء عليها مقابل رفض أربعة.

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