“شاهد” نائب تركي يستفز المسلمين ويشرب الماء في نهار رمضان على الهواء مباشرة

شهد البرلمان التركي، الأربعاء، حالة من الجدل الواسع بعد مشادة كلامية نشبت بين نائب عن حزب العدالة والتنمية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

فخلال كلمة للنائب عن حزب الشعب الجمهوري طوفان كوسي، كان يعلّق فيها معترضاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات اسطنبول، شرب قليلاً من الماء.

Tufan Köse oruç tutmuyor amenna saygı duyarım. Fakat milletin gözüne soka soka hüpürdeterek içiyor tahrik edip galeyana getirmek için. Ama denizden hac çıkarmaya, vaftiz ayinine giderler. Bunlar da saygı edep, haya kalmamış. Yazık, ayıp, günah! İşte Chp budur arkadaşlar! pic.twitter.com/eMkGNzvKJ6 — Ufuk TOPCU (@topcUfuk) May 9, 2019

النائب المعارض، وضع الكأس وأكمل حديثه عن القرار الذي اتخذته اللجنة.

لكنّ ما إن أنهى حديثه، حتى انتقده النائب عن حزب العدالة والتنمية عمران كيليج، معتبراً أن شربه للماء فيه قلة احترام لشهر رمضان المبارك، وفق ما نشرت وكالة Sputnik بالتركية.

فقال له: «احترم شهر رمضان. تركيا دولة مسلمة».

فردّ عليه النائب المعارض قائلاً: تركيا دولة علمانية، ليست مسلمة، أنا لست مسلماً».

وأجمع نواب حزب العدالة والتنمية ومناصروه بأن ما حصل استفزاز واضح للمسلمين خلال نهار رمضان.

ويوم الاثنين 6 مايو 2019، قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل.

وجاء القرار استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق سبعة أعضاء عليها مقابل رفض أربعة.