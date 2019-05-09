“شاهد” شمس الكويتية تجاوزت الخطوط الحمراء: أعشق “حبيبي” محمد بن سلمان!

فجرت الفنانة الخليجية “شمس” الكويتية، موجة جدل واسعة، فيما قالته عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الفنانة شمس، في مقابلة تلفزيوينة، عن ولي العهد “أنا أسميه محرر الأحرار، لأن العبيد ما راح يدورون ع الحرية ولو الحرية كانت مطرا، لمسك العبيد مظلات”.

وأعربت عن انبهارها بالتطورات التي شهدتها المملكة وقرارات الأمير محمد، ومن ذلك السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، إذ قالت: “الأمير حقق أمنيتي شخصيا في إعطاء المرأة الحق في القيادة حتى لو ما تبغى تسوق، الموضوع مو السواقة الموضوع إعطاء حق”.

وأوضحت أن ولي العهد محمد بن سلمان عمل إنجازا كبيرا في المملكة، أنا ما كنت أحلم أن أغني على مسرح في السعودية”، مضيفة: “لم تقتصر التطورات على الجانب الثقافي أو الفني أو حقوق المرأة فقط، بل شملت أيضا تطورات اقتصادية”.

وشددت على أنها “لا تتزلف إلى أحد من زعماء العرب، ولكن أعشق هذا الشخص، أعشق جرأته، أعشق أنه عرض نفسه للخونة، حبيبي حبيبي ربنا يطول عمره ويعيش يحكم مليون سنة”.

ودشن مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ ” #شمس_في_مجموعه_انسان” ومنهم من امتدحها وأشاد بكلامها لكونه يعبر عما في صدورهم، ومنهم من قال إنها آخر شخص “ذي قيمة” يمكن أن يتحدث عن ولي العهد، وشنوا هجوما حادا عليها.